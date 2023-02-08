助力半導體 默克高雄半導體科技園區動土

全球領先的科學與科技公司德商默克提集團（Merck）8日於南部科學園區高雄園區舉行高雄半導體科技園區動土典禮，經濟部長王美花、國科會吳政忠主委、高雄市政府陳其邁市長、德國在台協會副處長陶艾瑪(Ms.Dagmar Traub-Evans)以及德國經濟辦事處處長林百科(Mr. Axel Limberg)等官方代表受邀出席，見證默克整合完整技術領域打造全球首座大型半導體材料科技園區(Mega Site)的歷史性一刻。

王美花致詞時表示，曾二度造訪默克總部，就是與今天的投資有關，希望能從全球這麼多城市積極爭取到集團來臺投資，結合國內廠商如台積電、南亞、世界先進、聯電、美光等，輔以政府行政協助、專業人力，在地研發與技術引進，有助臺灣的半導體產業生態系更為完備，創造雙贏效果。除感謝默克集團持續加碼投資臺灣，也恭喜高雄南部半導體S廊帶材料核心能量更為提升。景氣是短期的波動，但半導體的需求是長期的，經濟部會持續協助讓外商在臺投資逐一落實。

臺灣作為半導體先進製程技術領先市場之一，本次設立的新廠產線將結合現有的研發量能，引進半導體先進製程中關鍵的薄膜、圖形化、特殊氣體等技術領域之多條產品線，包含多條全球首度量產的產線，並預計在2025年開始陸續落成，為高雄帶來超過400個就業機會，助力臺灣與全球半導體市場共榮。

配合淨零減排政策，默克集團指出本科技園區不僅將為全球客戶帶來最前瞻的半導體先進製程材料，在地生產除了能減少運輸上所產生的碳足跡，更從設計之初即結合永續理念，以LEED綠建築黃金級認證之標準規劃，結合再生能源與雨水回收系統等措施，期望打造一個在地的永續發展園區。

近年受疫情、俄烏戰爭、美中競爭持續，通膨壓力等影響下，臺灣經濟與產業表現仍相當穩健，證明臺灣不只具備技術與製造優勢，也擁有極高韌性，能應變各種挑戰，是國際大廠長期可信賴的供應鏈夥伴。經濟部樂意成為企業的後盾，不論在土地、水電、人才、中央及地方的協調，積極協助解決問題，讓投資順利進行，歡迎更多的外商來臺投資新技術、新產業與發展新營運模式。

延伸閱讀

網家去年績效獎金泡湯 詹宏志1月起不領薪

亞德客-KY去年賺3個資本額 EPS 30.07元

台積2奈米擴張在望 中科擴張二期環評過關