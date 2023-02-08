股價已修正+高殖利率 群益這樣評價力成

力成（6239TT）自結01/2023合併營收50.00億元，MoM-13.49％。力成記憶體客戶集中度高，業績受到客戶減產影響而下滑，但力成股價已修正，且公司payout ratio維持60％，以目前股價來看，具高殖利率題材。

電腦、手機、繪圖晶片用DRAM需求下修，力成（6239TT）自結01/2023合併營收50.00億元，MoM-13.49％，記憶體部份為41.63億元，MoM-13.60％。由於記憶體情況惡化加劇，力成大客戶陸續表示減產。從力成的應用端來看，1Q23電腦、手機、消費性及繪圖繪圖晶片用DRAM需求下修，較傳統淡季弱，資料中心、高效能運算HPC因企業遞延支出使需求趨於保守；NAND Flash方面，中低階手機及SSD持續面臨庫存調整，資料中心需求遞延。邏輯晶片方面，持續看好覆晶封裝Flip Chip及先進封測技術客戶開發，1Q23需求與4Q22相當，需求將於2Q23回溫。力成本身新業務還不錯，Tera Probe/TeraPower車用、AI、工控產品需求前景穩定，未來將持穩且呈正面成長態勢。

力成期望成為全方位服務封測領導集團，車用相關為是公司新的成長動能，Tera Probe/TeraPower主要業務為台灣、日本、歐美車用電子及高端應用產品的測試。現在客戶減產，將使1H23營運呈現年衰退，力成記憶體客戶集中度高，4Q22~1Q23業績受到客戶減產影響而下滑，但1Q23營收將是2023年單季低點，且2022年度盈餘分配有望不低於2021年度每股6.8元水準，以目前股價來看，具高殖利率題材。

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