迎戰ChatGPT Google推出對話式AI Bard

跟當紅炸子雞ChatGPT一較高下，Google宣布推出對話式AI服務Bard，Bard基於先前被部分研究人員認為有思考能力與自我意識的AI語言模型LaMDA所開發，目前Bard只先提供給少數測試者使用，預計在未來幾週開放給大眾使用。

AI一直是科技界武力競賽的最重要戰場，而Google也一直是AI的領頭羊，不過ChatGPT橫空出世後，Google備受壓力，先前就已盛傳Google將在近期內推出與ChatGPT類似的對話式AI，而Google一宣佈推出Bard，果然引起各界關注。

Bard與ChatGPT最大的差別是，用戶向Bard提問時，Bard能夠在網路上搜尋所需資料，ChatGPT只能用不遠於2021年的資料，在彙整既有資訊上Bard比較佔優勢，讓Bard一推出就被視為是ChatGPT的對手。

Google宣稱，Bard能夠向9歲的小孩解釋NASA韋伯望遠鏡的最新發現，或者認識更多現今足壇中最厲害的射門高手，並訓練你提升自己的技巧，Google也表示，初期Google將 Bard 和輕量化版本的LaMDA模型一起推出，較小模型所需要的運算能力較少，能讓我們開放給更多使用者體驗，並取得更多意見回饋。

而除了Bard的技術基礎LaMDA之外，Google表示，手上還有其他的AI模型如PaLM、Imagen和MusicLM，包括語言及圖片、影片及音訊，Google計畫將這些最新的AI技術進展帶入我們的產品中，並從 Google 搜尋開始。

延伸閱讀

受春節長假影響 旺宏1月營收創45個月新低

聯強元月營收281億元 年減16％

蘋果連4年居半導體最大買家 鴻海第10名