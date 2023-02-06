聯電營收黯淡 連五個月下滑

晶圓代工廠聯電受到產能利用率下滑至七成影響，元月合併營收繳出連續五個月下滑、達195.9億元水準。法人預期，聯電本季合併營收將可能季減一成左右，最快第二季才有望開始回溫。

聯電1月合併營收月減6.5％，相較去年同期也減少4.3％。法人指出，聯電1月除了有農曆春節假期影響產能利用率之外，加上消費性市場需求不佳，客戶大幅減少投片動能，連帶讓聯電產能利用率下滑，成為1月合併營持續下滑的主因。

消費性市場從去年下半年開始進入劇烈庫存調整潮，連帶讓全球IC設計廠開始削減投片動能，且減少投片動能幾乎呈現逐季下滑趨勢，使聯電在今年第一季的產能利用率從去年同期的滿載水準降至當前的七成左右。

不僅如此，目前已經有部分消費性IC設計廠，由於自家庫存水位仍偏高，加上通路商及終端客戶並沒有明顯去化庫存，開始醞釀在第二季持續減少投片動能，代表僅剩下大型IC設計廠及車用電子客戶力撐聯電投片量，不過大型IC設計廠為搶攻市占最快在第二季有望加大投片動能，讓聯電產能利用率有機會小幅爬升。

但值得注意的是，由於量產晶圓使用的氣體或液體化學品，以及矽晶圓產品單價並沒有因為消費性市場低迷而同步降價，因此讓聯電生產成本仍偏高，使生產晶圓平均價格依舊維持在去年第四季左右水準。

法人推估，雖然晶圓平均單價並沒有下滑，但聯電第一季產能利用率僅剩下七成情況下，單季合併營收表現將可能季減一成左右，最快第二季才有機會開始升溫，預期整體市場明顯回溫，最快必須等到下半年才有機會迎來產能利用率重回九成以上水準。