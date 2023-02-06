S23系列大漲 台灣三星仍拚銷量年增20％

三星宣布旗艦機S23系列24日在台上市，全系列售價都比上一代貴兩千至三千元不等，考驗粉絲信仰與荷包，但台灣三星行動通訊部總經理陳啟蒙表示，台灣整體手機市場不振，高階手機市場反而相對成長，他喊出S23系列在台銷售目標將比前一代成長20％，他更看好全系列中最高價的Ultra銷售占比將挑戰65～70％，遠超過前一代Ultra的50％。

三星在6日舉行旗艦機S23系列台灣上市發表會，將在2月7日開放預購、2月24日全面開賣，S23系列在美國售價與去年的S22系列相同，S23、S23＋、S23 Ultra在美售價分別由799美元、1,000美元、1,200美元起跳，但是受到新台幣在過去一年間貶值影響，S23系列台灣上市價比前一代貴了兩千至三千元不等。

以三星在台灣旗艦機市場銷量最重要的Ultra為例，售價由40,900起，比S22 Ultra起價高兩千元，首度引進台灣的最貴1TB版本售價甚至高達52,900元，考驗在萬物皆漲、只有薪水沒漲的時代，台灣消費者的口袋深度。

對此，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啟蒙還是一如往常樂觀看待旗艦機系列的銷售量。他表示，去年台灣手機出貨量年減10％，今年市場規模恐怕也只能與去年持平，雖然經濟不佳與市場不佳，台灣高階手機市場卻逆勢成長，以S22系列為例，銷售量就比前一代的S21成長1.37倍，也因此，他樂觀估計S23系列有機會比S22成長20％，他並預估內建觸控筆的S23 Ultra在預購期與上市初期銷售在S23系列占比可望高達70％，整個生命週期為65％。

也因為台灣高階機種市場持續逆勢成長，陳啟蒙表示，今年將驅動中階與中高階用戶升級至購買高階機種，而為了因應消費者購買單機比例提升，三星自有通路是銷售最多高階手機的通路，三星在台灣將持續展店計畫，尤其著重在拉高百貨通路布局，目前百貨滲透率將近60％。

先前陳啟蒙曾設定，三星在台灣高階（1.8萬元以上）、中階（9,000～1.8萬元）、低階（9,000元以下）手機銷售比重為5比3比2，但去年實際銷售狀況為4比4比2，高階占比一直沒有超過中階，陳啟蒙希望透過S23系列與下半年折疊機新品上市，驅動今年銷售佔比往目標邁進。

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