聯電1月營收近15月低點 仍創同期次高

晶圓代工大廠聯電(2303)受產業庫存調整、訂單能見度偏低影響，2023年1月自結合併營收195.89億元，較去年12月209.46億元減少6.48％、較去年同期204.72億元減少4.31％，續降至近15月低點、仍創同期次高。

聯電先前法說時預期首季營運續降，晶圓出貨量將季減17～19％，美元平均售價（ASP）持穩，稼動率自90％降至70％，毛利率估自42.93％降至約34～36％、為近7季低點。受產線歲修影響影響，晶圓產能估約252萬片8吋約當晶圓、季減0.83％。

聯電總經理王石指出，今年全球經濟疲軟，客戶庫存天數高於正常水準、訂單能見度偏低，預期首季營運將充滿多重挑戰，但看好聯電可掌握跨產業持續數位轉型推動需求，對長期營運發展仍樂觀看待，並預期車用電子IC將持續成為未來重要成長動能。

外資對聯電後市仍多空分歧，2家美系外資認為毛利率展望優於預期，分別給予「買進」及「優於大盤」評等，目標價分別為55.5元及55元，另1家美系外資則鑒於三星明年外包訂單收回自製陰影揮之不去，仍維持「中立」評等、目標價37元。

樂觀派的美系外資認為，聯電在5大因素帶動下，使首季稼動率雖預期降至70％，但毛利率可望持穩34～36％。由於穩定的售價策略、客戶及產品組合改善，預期稼動率及毛利率將在首季觸底，自第二季起回穩、下半年顯著復甦。

保守派的美系外資則認為，聯電雖預期今年平均售價將維持穩定，但下半年可能不得不提供折價，全年資本支出亦可能低於市場預期。而三星外包的影像訊號處理器（ISP）及CMOS影像感測器（CIS）訂單明年仍可能收回自製，導致28奈米稼動率不足風險揮之不去。

（時報資訊 林資傑）