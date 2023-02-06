全訊1月營收7,383萬元 年減8％

因工作天數減少，砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA, Power Amplifier）製造商全訊科技（5222）1月營收7,383萬元，年減8.21％、月減39.69％。

全訊指出，公司自主研發並生產的28G的毫米波（mm Wave）功率放大器，已成功進軍衛星通訊市場，今年可望對國內外客戶進行小批量出貨。因應國防及商用產品訂單持續增加，公司新廠已進入試車階段，預估今年整體營運可望維持雙位數以上的成長。

另一方面，隨疫情逐步趨緩，全訊的國際軍工產業客戶出貨量逐步回溫。公司表示，以砷化鎵（GaAs PHEMT）及氮化鎵（GaN HEMT）等第三類半導體製程，研發製造的各項客製化PA，在高頻、低功耗等傳輸效能上，長期獲得國際客戶的肯定，預估今年對以色列、歐洲、美國及亞太國家等軍工客戶出貨量可望較去年成長。

由於今年農曆年節提前至1月份，工作天數較去年同期減少3成，全訊1月份營收較去年同期減少8.21％。全訊表示，目前國內國防相關PA產品訂單維持穩健成長，公司依照客戶排定時程如期交貨，並持續爭取新的政府標案訂單，國防軍工領域的訂單能見度已達2024年底。

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