2023電玩展人潮超預期 入場數破30萬

2023台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）5日閉幕，四天展期累積超過30萬人次參觀，超乎預期，頭兩天的商務展，共吸引29國1,800位專業人士到場，亞太遊戲高峰會（Asia Pacific Game Summit，下稱APGS）則舉辦15場次講座，邀請包括來自NVIDIA、Ubisoft等大廠及業界專家開講。

主辦單位表示，2024年的台北國際電玩展預計將於1月寒假舉辦。

本次TGS的跨國交流回復往年熱絡景象，商務區現場共有超過1,500場交流會議，還有海外製作人及多位遊戲產業領導人物到場，包括Indie Game Award 2023的評審之一吉田修平先生，不僅跨海來台擔任頒獎嘉賓，更連續兩天現身展場，與開發者面對面交流、試玩體驗。多家國際遊戲大廠亦來台進行市場考察，除了參觀展場外，更邀約會議深入交流。

APGS則是兩天共15場次，其中「年度大會主題演講」集結海外講師親自來台分享，包括3A大作開發心得，IGA年度大獎的製作秘辛。「元宇宙趨勢整合應用論壇」則串起虛擬與現實的生態鏈，以品牌經營角度切入元宇宙，亦探討全新的美學概念等等，均受到業內外人士的歡迎。

（ 時報資訊 莊丙農）

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