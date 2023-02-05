蘋果救銷量傳陸i14 Pro降價促銷

市場近日傳出，蘋果iPhone 14 Pro系列全部版本自5日起在大陸推出降價人民幣（下同）700元的優惠活動，起售價僅7,299元，活動將至4月1日。陸媒5日發現，在微信小程式Apple授權專營店中，iPhone 14 Pro系列已降價700元。市場分析，蘋果有銷量壓力才降價促銷。

TechWeb報導，蘋果這次降價並不會顯現在官網價格上，但降價幾乎涵蓋所有授權門市，同時電商平台也會參與這次降價促銷活動。

截至5日上午，蘋果官網顯示，iPhone 14 Pro全系列價格未變，淘寶蘋果官方旗艦店也沒降價，起售價仍是7,999元。但在京東商城上，iPhone 14 Pro系列領券立刻降價800元，起售價僅7,199元，比市場傳聞的降價700元還更優惠。

騰訊新聞報導，蘋果這次促銷活動不僅幅度大且時間長，儘管蘋果官網未參與這次活動，但是線下授權門市的優惠活動，可以視為蘋果官方的降價行為。iPhone 14 Pro才商用四個月的時間，官方就推出這麼大的促銷，看來iPhone銷量確實有壓力，而且壓力還不小。

市場分析，iPhone 14 Pro系列降價不僅促進銷量，還會影響到安卓陣營。以2022年來說，iPhone雖在大陸市場面臨出貨下滑，但相對安卓手機的出貨量仍相對抗跌。現在蘋果官方降價，在同樣的預算下，消費者肯定會加入iOS陣營，這也讓蘋果降價消息一出，立刻成為全網熱議焦點。

市場研究機構IDC稍早發表報告指出，2022年大陸智慧型手機市場出貨量約2.86億支，年減13.2％，不僅創下有史以來最大跌幅，更是10年來大陸手機出貨量首度跌破3億支整數大關。