大立光元月營收雙降 2月恐更差

淡季及長假效應啟動，光學鏡頭大廠大立光也扛不住，元月營收以32.62億元寫下2022年5月以來的新低，且跌勢尚未止住，大立光現仍維持董事長林恩平在先前法說會中的看法，預期2月還會比1月表現更差。

大立光5日照例公布營收，不料元月營收卻不給力，不但直接摜破40億元，僅來到32.62億元，且呈月減18.74％、年減13.13％，連兩個月繳出雙降成績單。

以元月的產品結構言之，以1,000萬畫素產品占比最高，達5～6成，800萬畫素及2,000萬畫素以上的產品占比都不到一成，其他產品占三至四成。

元月營收表現不振，早在大立光的預期中，原因就出在久久不散的通膨陰霾，就連中國解封後的報復性消費也疲弱不振，林恩平不諱言「全球經濟動能變差，致使手機需求惡化，大部分廠商的存貨還是蠻嚴重的，幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商」，在「幾乎全部手機廠都非常悲觀」的前提下，大立光不僅看淡今年元月的表現，甚至預期就連沒有農曆春節假期的2月表現也會比1月差。

雖然大立光今年開春業績走弱，且手機規格陷入龜速升級的方向並未出現改變，但大立光卻在潛望鏡頭上看到一絲曙光，大立光指出，包括中、美、韓等品牌廠都有推潛望鏡頭的意願，且詢問的廠商家數也比往年多，儘管有些潛望式鏡頭設計較複雜，且需採用鍍膜等特殊製程，恐會導致初期良率較差，但隨著技術的成熟，量產時程應不致受影響。

為備戰手機市場，大立光持續推動新廠投產，2022年資本支出仍高達78億元，今年資本支出雖未對外發布，不過市場預料隨著第一座新廠將如期於今年第三季底進駐設備，今年的資本支出應不會驟降，至於新廠的產品規畫，大立光表示，仍以手機為主。