國家隊搶攻MWC 20檔概念股來電

被視為全球通訊業界最具權威的MWC（Mobile World Congress)行動通訊大會，2月27日將在西班牙巴塞隆納登場。

由於是疫後首度全面採取實體展，參展規模大爆發，吸引Intel、高通、三星、華為、Meta、Google等重量級科技大廠參展之外，台灣方面，除了聯發科、宏達電、中磊及合勤控等台廠將個別參展之外，在工業局協助下，工研院將領軍和碩、廣達、仁寶、及中華電等18家企業組成「國家隊」，在MWC設立「台灣館」展示台灣5G產業鏈的最新實力，共同爭取疫後國際訂單。

主辦單位GSMA形容，在MWC巴塞隆那短短四天，將是產生未來12個月潛在客戶的關鍵時刻，MWC的重要性由此可見。

MWC由GSMA協會主辦，不僅僅透過展覽提供全球科技業大show新技術、新商品及創新應用服務，每年都會吸引來自全球的電信商及重量級科技巨擘齊聚一堂，共同交流下一世代通訊技術及產業創新趨勢，因此也被視為全球資通訊產業界前瞻產業趨勢風向球最重要的舞台，更因為出席者幾乎都是各企業具有決策能力的高層，也成為尋找國際合作夥伴、爭取客戶或新訂單重要場合。

GSMA是由全球750家電信公司，及近400家提供晶片、半導體、網路設備、行動終端等相關創新應用廠商所組成的國際組織。

5G開放架構邁向國際

工業局指出，今年「台灣館」集結18家通訊產業鏈廠商，展示從終端、基地台、傳輸設備、核心網路等設備，以及系統整合商到電信服務商，也是台灣首次展示端到端完整5G產業生態系、將台灣5G開放架構網路邁向國際。

「台灣館」今年亮點，包括工研院將集結廣達、信曜等台廠聯手展出台灣在5G小基站的研發製造能力，和碩及仁寶則將大秀5G專網解決方案，緯穎的5G ORAN平台、明泰5G ORAN設備，泰雅科技、新漢、伸波的5G專網系統整合、鈺登及優達的5G開放架構傳輸設備、現觀科技的電信用戶大數據分析平台、台林電通的5G TSN解決方案、物聯智慧的物聯網平台、譁裕的5G專網天線及丹通的5G天線都將精采亮相。

台廠擴張海外版圖

工業局強調，台灣的5G產業鏈已經從單一產品研發，晉升到系統應用服務整合的強大能量。

MWC回歸實體舉辦，也意味著訂單商機更可觀，尤其MWC主打歐美市場，這次透過台灣館，希望爭取歐美電信及系統整合商青睞，加速台廠擴張海外版圖。

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