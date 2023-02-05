手機需求太差！大立光營收連二個月呈雙降

淡季及長假效應啟動，光學鏡頭大廠大立光（3008）也扛不住，元月營收以32.62億元寫下2022年5月以來的新低，且跌勢尚未止住，大立光現仍維持董事長林恩平在先前法說會的看法，預期2月還會比1月表現更差。

大立光5日照例公布營收，不料元月營收卻不給力，不但直接摜破40億元大關，僅來到32.62億元，且呈月減18.74％、年減13.13％，等於連續兩個月繳出了雙降的成績單。

以元月的產品結構言之，以1000萬畫素產品占比最高，達五～六成，800萬畫素及2000萬畫素以上的產品占比都不到一成，其他產品占三至四成。

元月營收表現不振，早在大立光的預期中，原因就出在久久不散的通膨陰霾，就連中國解封後的報復性消費也疲弱不振，林恩平不諱言「全球經濟動能變差，致使手機需求惡化，大部分廠商的存貨還是蠻嚴重的，幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商」。

在「幾乎全部的手機廠都非常悲觀」的前提下，大立光不僅看淡今年元月的表現，甚至預期就連沒有農曆春節假期的2月表現也會比1月差。

（工商時報 鄭淑芳）

大立光1月營收雙降 林恩平：2月恐更差

大立光(3008)1月合併營收為32.62億元，月減18.74%，大立光董事長林恩平表示，由於全球經濟動能變差，致使手機需求惡化，2月會比1月差。

傳統淡季來臨，且逢農曆年長假，大立光1月合併營收為32.62億元，月減18.74%，年減13.13%，為2022年5月以來低點。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光1月合併營收比重0%到10%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占30%到40%。

全球經濟動能變差，衝擊智慧型手機需求，林恩平表示，由於手機需求惡化，庫存去化沒有變好，大部分存貨還是蠻嚴重的，在整體需求惡化下，2月會比1月差。

由於幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商，加上感測元件庫存也高，只有旗艦機種升級，但升級變慢，數量也變少，其他機種都是沿用舊規格；林恩平在法說會時坦言，現在感覺比之前更差。

大立光2022年合併營收為476.75億元，年增2%；營業毛利為260.8億元，年減7%，合併毛利率為54.7%，年減5.24個百分點；營業淨利為203.69億元，年減12%，營業淨利率為42.72%；稅前盈餘為278.16億元，年增21%；稅後盈餘為226.19億元，年增21%；每股盈餘為169.47元。

大立光2022年資本支出為78億元，雖然客戶端狀況不佳，大立光第一座新廠將如預期於今年第3季底開始進駐設備，林恩平表示，新廠還是以手機產品為主。

（時報資訊 張漢綺）

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