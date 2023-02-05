往死裡打 揭美日荷聯手「降下矽幕」關鍵

老美往死裡打 一文看懂美日荷聯手「降下矽幕」

中美科技戰愈演愈烈，據報日本及荷蘭將加入限制對中國出口先進的半導體設備的行列，美日荷三國已達成共識，據稱除極紫外光刻機（EUV）將納入限制外，次高端的深紫外光刻機（DUV）也將納入管制。外媒形容，三國如同聯手對中國「降下矽幕」。

美國拉攏荷、日兩國對中國半導體進行封殺，若日、荷兩國完成相關法律、落實禁令，不限於先進製程的曝光機，如此一來，全球前8大半導體設備商都將遵循美國出口管制，暫緩設備出口到中國。

此外，擁有「護國神山」稱號的台積電，CNN等外媒分析指出，台灣透過發展成半導體強國的「矽盾」戰略，讓美國不得不將台灣劃入保護傘下，且該戰略已經奏效。

荷商艾司摩爾(ASML)的DUV設備對生產成熟製程晶片相當重要，如今納入禁售範圍，中國面臨美日荷聯手「降下矽幕」，加上台灣半導體的「矽盾」戰略，恐讓大陸半導體產業雪上加霜。

Q1：美國圍剿中國半導體發展手段

2022年8月9日，美國總統拜登正式簽署《晶片法案》，限制取得美國補貼的企業，不得在中國進行先進製程的投資，加上美國籌組美、台、日、韓四方聯盟（Chip 4），圍堵中國半導體產業發展，等於全面封殺中國半導體產業。

美國政府2022年10月7日祭出晶片新規，對中國禁止出口的高端晶片和製程設備已由10奈米以下，擴大至14奈米以下，且包括涉及AI和超級電腦的高運算晶片、以及128層以上的NAND Flash快閃記憶體等產品。

美國政府還使出殺手鐧，禁止美籍技術人才（含美國公民、持綠卡的永久居民或依美國法律成立的法人實體）在未經美國許可下，協助中國「開發」或「生產」高端晶片。

此禁令自2022年10月12日生效以來，據《科技日報》等中外媒體報導，半導體美企如應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA Corporation）、泛林集團（Lam Research） 和東電電子（Tokyo Electron）的美籍駐廠工程師已陸續撤離中國晶圓廠，如華為、長江存儲、上海集成電路和杭州積海半導體等相關廠商。

Q2：美日荷三國「降下矽幕」，力阻中國半導體發展

美國進一步拉攏荷、日兩國圍堵中國半導體產業，雖然美日荷三國政府未正式公開表示將擴大半導體設備輸往中國的禁令，但根據外媒報導，美日荷三國已決定聯手，且未被否認。

根據路透報導，美商務部副部長Don Graves在1月31日表示，目前美方不能談論這個協定，但可以與我們在日本與荷蘭的朋友談談。Graves的言論被視為美國政府至今對於該協議最直接的評論，市場預計將看到美日荷對中國的新半導體限制。

全球半導體設備市占率最高的荷商艾司摩爾（ASML）早前也表示，「政府間達成協議已取得進展」，可見荷蘭在與美國周旋多時後已妥協。歐洲媒體以「降下矽幕」比喻這場新冷戰。

全球目前僅有荷蘭和日本有能力製造光刻機，而光刻機是生產晶片的關鍵設備。美日荷三國達成的協議將限制艾司摩爾（ASML）、Nikon和東京威力科創（Tokyo Electron Ltd）等大廠，不得將先進晶片的製造設備出口至中國。不過，日、荷兩國還需要花費數月時間完成法律工作，落實禁令。

Q3：台灣的「矽盾」戰略，護國神山地位舉足輕重

台灣經常被稱為「矽盾」（Silicon Shield），其生產的半導體占世界總量的65%，超過90%的最高端晶片，因此，沒有哪家公司比台積電對全球經濟的重要性更加突出。

國外財經網站《市場觀察》（MarketWatch）去年底刊載了一篇前立法委員許毓仁所撰寫的文章，詳述了台灣半導體產業與中美大國博弈間的態勢。

台積電發現自己處於大國競爭的中間，且在雙方都有業務(大陸市場營占比約10%至12%，美國仍是最大的客戶群)，不能利用台積電最先進半導體的國家和公司根本無法發展某些關鍵技術，因此，台積電的決定可以直接影響到全球安全問題。

台積電正在使其晶片製造能力多樣化，正是為了避免捲入地緣政治的複雜性，除了美國亞利桑那州，台積電還計劃在日本開設工廠，並且正在評估歐洲的廠址。

總統蔡英文在最近的一次演講中指出，超級大國對台灣晶片的共同依賴必須繼續被視為「不是風險，而是全球半導體產業重組的關鍵。」

許毓仁認為，中方和美國將在未來許多年裡把彼此視為戰略對手，而技術和國家安全仍將是其競爭的中心，確保台灣的經濟、貿易和技術供應鏈有彈性，減少對中國的依賴，符合美國的重要利益。

Q4：美、台晶片法案內容比較

美國總統拜登正式簽署了一項總支出為2,800億美元的法案《 晶片與科技法案》（CHIPS and Science Act，又稱美國晶片法案 ）。在這個法案中，涉及半導體的部分備受關注，這就是大家說的「晶片法案」。

根據《晶片和科技法案》條款，要求成立4支基金：包括美國晶片基金共500 億美元(其中390億美元用於鼓勵晶片生產，110億美元用於補貼晶片研發)。

美國晶片國防基金共20億美元，補貼國家安全相關的關鍵晶片的生產；美國晶片國際科技安全和創新基金共5億美元，用以支持建立安全可靠的半導體供應鏈；美國晶片勞動力和教育基金共2億美元，用以培育半導體產業人才。

上述4支基金中，最重要就是美國晶片基金，獨占近95%的比例，重中之重則是390億美元針對晶片生產的補貼，這筆錢將在今年撥付190億美元，未來四年再每年撥付50億美元。該法案還規定了一系列優惠政策，比如為投資半導體製造創造 25% 的稅收抵免等。

此外，該法案最受矚目的條款之一是，禁止獲得聯邦財政援助資金的公司在中國大幅增產先進製程晶片，期限為10年，違反禁令或未能修正違規狀況的公司，可能需要全額退還聯邦補助款。換言之，拿了美國政府補貼的資金，就不能在中國投資半導體產業。

在法案發布當日，白宮發布了一個簡報指出，這個法案通過目的一方面是將降低成本、創造就業機會、加強供應鏈；另一方面，與中國競爭是這個法案的另一個重要目的。

在台灣方面，立法院會2023年1月7日三讀通過有「台版晶片法案」的《產業創新條例》第10條之2及第72條修正草案，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25%以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅。條文施行期間，自2023年1月1日起至2029年12月31日止。

經濟部表示，近年在一連串全球重大事件干擾供應鏈運作下，美、日、韓、歐盟等各國紛紛祭出鉅額補貼或擴大租稅優惠，爭取次世代技術主導權，面對國際局勢競爭壓力，我國應持續掌握現有優勢，鞏固並提升我國關鍵產業在國際供應鏈地位，政府有必要新增租稅獎勵措施。

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