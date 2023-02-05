2022慘虧 友達2023轉機關鍵曝光

友達（2409）法說將在8日登場，雖然去年難逃虧損，但今年面板景氣展望將備受矚目。而友達董事長彭双浪近期對今年電子業景氣看法轉趨樂觀，看好已經過了4～5季的庫存調整後，景氣今年第二季起回暖，並將「逐季往上」。

友達將在2月8日舉行ㄧ年ㄧ度實體法說會，由董事長彭双浪主持，總經理柯富仁、顯示策略事業群資深副總經理陳建斌、財務長曾煜智共同出席。

友達去年第三季毛利率轉負，下探負14.61％，累計前三季虧損108.93億元，每股虧1.18元。友達第四季面板出貨面積432.2萬平方米，較前一季增加11.5％，單季營收約526.5億元，季增率5.9％，法人預估，去年第四季本業虧損有機會縮小。

去年各國陸續解封，宅經濟需求退燒，再加上通膨、俄烏戰爭、貿易戰等諸多因素衝擊經濟，讓消費性電子買氣急凍，供應鏈也進入漫長的庫存調整期。電視面板報價跌逾一年半，觸及材料成本，迫使面板廠進行史上最大減產，隨著品牌恢復拉貨，電視面板率先止跌。

不過IT面板仍在庫存調整期，價格仍緩步下滑。第一季是傳統淡季，而且總體經濟仍疲弱，面板廠對於產能稼動率目前還是抱持謹慎作法，而法人預估，面板廠第一季營運還是處於低檔。

LGD去年第四季虧損寫單季高點，對於今年上半年的展望仍相對保守，法說會中指出，整體經濟環境還是很差，需求疲弱、而且供應鏈庫存調整預期將延續到今年上半年。何時需求回溫？帶動面板價格反彈，是現在市場最關注的焦點。