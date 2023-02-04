美圍殺陸晶片波及韓國 學者:剩這唯一生路

美國近年力求阻斷大陸半導體發展，提出「晶片聯盟」（Chip 4）圍堵，並聯合荷蘭、日本實施出口限制。然與大陸貿易關係緊密的韓國，面臨龐大的貿易流動壓力，也被美國對華禁令波及，學者坦言，韓國別無選擇，只能加入其中，否則半導體業難以生存。

南華早報報導，隨著華府尋求切斷北京與全球科技供應鏈，大陸和韓國間強勁的半導體貿易流動正面臨壓力，雖然韓國並未加入由美國主導的「晶片聯盟」，也沒有效仿日本、荷蘭等國家限制對大陸晶片製造設備出口，但仍受到美國禁令的衝擊。

韓國工業經濟與貿易研究所高級研究員Kim Yang-paeng說，如果在大陸有業務的韓企也被美國制裁，屆時很難去應對，「因為所有晶片製造商都是採用美國的核心技術，包括韓國」。

根據大陸海關數據顯示，大陸2022年半導體進口創18年來首次下滑，降幅達15.3%，這與過去雙位數的成長呈鮮明對比。而韓國海關數據顯示，儘管韓國2022年出口總額成長6.1%，甚至創下歷史新高，但對最大貿易夥伴大陸的出口則下滑4.4%，卻預料這種脫勾將在2023年更加明顯。

韓國外國語大學中國研究教授Kang Jun-young表示，三星和SK海力士在大陸業務受到美出口管制影響，在大陸的產能有一半都是供應大陸客戶，如果相關零組件、材料和設備等無法進入大陸，韓企只能忍痛減產。

因此韓國也別無選擇，投資策略與晶片貿易與美國步調一致，Kang Jun-young補充，韓企的唯一解方就是在美投資並生產晶片，且兼顧適當的多元化戰略。

首爾慶熙大學中國研究教授Choo Jae-woo指出，韓國別無選擇，只能加入美國晶片制裁，否則半導體業難以生存。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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