華為遭美斷貨有多慘? 美晶片巨頭罕見回應

外媒日前報導，拜登政府考慮停止向高通等美企發放對華為出貨許可證。對此，高通回應表示，目前向華為出口4G、Wi-Fi和其他晶片的許可，將不會受到影響，並強調，這些許可獲批准，是因為美國國會確認不會對國家安全構成任何威脅才發放。而這些許可的效期將維持數年之久。

路透披露，美國政府已停止核發美企對華為出口產品的許可證申請要求高通、英特爾等美國企業全面斷供華為。除現在已停止出口的5G產品外，可能將禁止4G、WiFi 6、WiFi 7、AI、高性能運算以及雲端等相關技術產品。

報導指出，高通技術授權與全球事務總裁Alex Rogers在財報電話會議上回應表示，目前向華為出口4G、Wi-Fi和其他晶片的許可，將不會受到影響。

Rogers說，這些許可獲批准，是因為美國國會確認不會對國家安全構成任何威脅才發放。而這些許可的效期將維持數年之久。據了解，高通在2020年即獲准對華為出售4G智慧手機晶片。

高通出貨華為能否持續樂觀，仍有待時間驗證。但可以確定的是，華為已計畫今年推出旗艦產品，如P60將使用高通4G版的Snapdragon 8+處理器。

消息人士透露，華為可能大量囤貨高通晶片，庫存或可用上一整年，以降低美擬擴大制裁全面斷供的衝擊。

（中時新聞網 吳美觀）

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