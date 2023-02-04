不只電玩！這項科技讓元宇宙更真實

《科技》電玩展商務區落幕 29國交流會議破1500場

為期兩天的TGS商務區昨日落幕，跨國商務的實體活動逐漸回到以往的熱絡，共有29國近1,800位產業人士到場，累積舉辦1,500場會議，再次推動跨國遊戲業界商機。做為面向亞太遊戲市場重要的樞紐，此次吸引到許多具規模的發行商，針對台灣自製研發遊戲作品洽談合作。

本次TGS也與韓國BIC Festival、韓國G-STAR、日本BitSummit、馬來西亞Malaysia Digital Economy Corporation/Level Up KL、新加坡Singapore Games Association、新加坡gamescom asia等單位簽署合作備忘錄，各國單位也同步帶領當地業者來台參展，未來將會有更多交流，打造出最佳跳板與產業平台，讓台灣遊戲研發能量能夠被世界看見。

APGS「年度大會主題演講」13場講座幾乎全都滿席，有不少聽眾更是從頭聽到最後，並把握機會與講師互動的機會，其中NVIDIA資深經理陳易昇帶來演講主題「NVIDIA Omniverse平台加速遊戲與動畫創作」，他指出，Omniverse可整合各家3D設計應用，使用者可以利用平台在不同地點對同個專案進行「協作」；此外還能透過AI來進行人機整合，不需要透過捕捉設備，即可透過AI來進行人物模型的分析，讓嘴型和語言輕鬆切換。NVIDIA的目的在於打造一個看起來相當逼真的3D場景，未來當大家進入VR的世界也能夠在以接近真實世界的環境來進行互動，打造一個超越真實世界的元宇宙環境。

（時報資訊 莊丙農）

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