聯發科打造新晶片 揪台積4奈米助陣

聯發科去年下半年營收成長動能未如公司先前預期，不過值得注意的是，聯發科趁勢在旗艦智慧手機市場搶下兩成市占率，打破過往逼近掛蛋的窘境！法人指出，聯發科今年將趁勝追擊，再以台積電4奈米製程打造新手機晶片，目標要搶下更多旗艦手機市占率。

去年下半年消費性市場低迷，衝擊聯發科成長動能，不過，聯發科在智慧手機類別依舊繳出年增一成的成績單，值得注意的是，聯發科在推出5G旗艦手機晶片天璣9000系列後，順利在中國安卓陣營拿下不少旗艦機市占率。

聯發科執行長蔡力行指出，聯發科在中國旗艦手機市占從2021年幾乎為零的窘況，一舉成長至超過20％，他看好隨更多旗艦晶片問世並滲透至更多市場，聯發科在2023年旗艦手機的市占率將持續提升。

對於2023年，聯發科推估，全球智慧型手機出貨量將微幅下降，但5G滲透率將由2022年的近50％成長到2023年約55％，主要由新興市場的主流5G手機推動，如印度及東南亞這些聯發科已占有重要地位的地區。

業界人士指出，由於今年智慧手機需求可能比去年下滑，代表主流市場的中低階手機換機或購機需求可能相對不振，對價格敏感度較低的旗艦手機市場有望維持一定換機動能，因此旗艦機市場將成為兵家必爭之地，這也是聯發科今年將全力衝刺的主要領域。

由於聯發科去年在旗艦手機市場繳出亮眼成績單，今年將會以新款旗艦機晶片搶攻市場。法人指出，聯發科預計將在第一季宣布推出新款高階手機晶片，當中主要以台積電4奈米製程打造，目前正在量產階段，將會是聯發科上半年在高階及旗艦市場的主力產品。

進入下半年，法人預期聯發科將會以加強版製程，完成設計定案（tape out）並在年底前開始出貨。在眾多新品加持下，聯發科2023年可望持續提升旗艦機市場的市占。

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