蘋果財報出爐 群益這樣看供應鏈

Apple（AAPL US）公布4Q22財報，營收1,171.54億美元，YoY-5.48％，EPS1.89美元，營收、獲利皆不如市場預期，產品方面，主要因總體經濟狀況壓抑需求，以及鴻海鄭州廠生產暫停，導致iPhone14Pro/Pro Max暫停出貨，iPhone營收衰退為導致蘋果獲利不如預期的最大原因。因目前進入iPhone銷售淡季，預期台灣相關供應鏈營運將隨之轉淡；在蘋果零組件供應鏈方面，因出貨量下滑、設備稼動率降低，對零組件廠商1H23毛利率有不利影響，不利Apple MacBook散熱模組、Hinge等零組件供應商營運表現；另在蘋果觸控供應商部分，因4Q22旺季效應不及過往，加上1Q為傳統淡季，相關供應商本季展望也隨之平淡。



Apple公告4Q22財報，營收1,171.54億美元，YoY-5.48％，EPS1.89美元：

Apple公布4Q22財報，營收1,171.54億美元，YoY-5.48％，QoQ+29.96％，EPS1.89美元，與市場預期中值的營收1212.71億美元，EPS1.94美元相較，不如預期，由於美元匯率及通膨高漲壓抑終端需求，再加上中國政府強力實施防疫清零政策導致鴻海鄭州廠暫時停工，iPhone14Pro/Pro Max無法足量供應的狀況進一步惡化，部分手機遞延至1Q23出貨，成為營收年減的最重要因素。

在產品營收（非服務營收）方面，因iPhone14系列機種進入全年出貨最旺一季，iPhone14Pro/Pro Max升級幅度有感，需求明顯優於iPhone14/14Plus，手機產品組合轉佳並帶動ASP向上，成為產品部門營收季增主要動能，但因鴻海鄭州廠因中國防疫清零政策導致短暫停工，部分手機遞延至1Q23出貨導致產品營收年減，產品營收963.88億美元，YoY-7.70％，QoQ+35.84％，不如市場預期的1,013.40億美元。

在產品營收的手機方面，同樣受iPhone14Pro/Pro Max銷售需求明顯優於iPhone14/14Plus因素，手機產品組合轉佳並帶動ASP季增，但也同樣因受鴻海鄭州廠短暫停工影響，部分手機遞延至1Q23出貨，所以4Q23iPhone僅出貨7,230萬支，YoY-14.94％，為手機營收年減的主要原因，手機營收657.75億美元，QoQ+54.31％，YoY-8.17％，不如市場預期684.70億美元。

在產品營收的iPad方面，10/2022發表第10代iPad與搭載M2晶片的iPad Pro，受到新品銷售的帶動，iPad營收93.96億美元，YoY+29.64％，QoQ+30.97％，優於市場預期的77.82億美元。

在產品營收的Mac方面，雖然零組件供應增加，但搭載M2晶片的MacBook Air與MacBook Pro銷售初期熱潮已過，Mac營收77.35億美元，YoY-28.72％，QoQ-32.79％，不如市場預期的97.34億美元。

Apple Watch Series8、SE2機種則持續受到市場歡迎，Apple Watch Ultra為最先進的穿戴式裝置，可用於極端環境與潛水，大多數時間處於供不應求的狀況；AirPods Pro2的ANC功能升級以及空間音訊功能帶動銷售成長，但因美元匯率的不利因素，以及總體經濟狀況衝擊需求，Wearables、Home and Accessories營收134.82億美元，YoY-8.29％，QoQ+39.71％，不如市場預期153.54億美元。

在服務營收方面，因為累積的硬體銷售量持續成長，累計裝置數量已超過20億部，帶動iCloud、Apple Music與Apple Pay營收成長，調漲Apple Music與TV+費用，服務營收207.66億美元，YoY+6.41％，QoQ+8.22％，優於市場預期的204.21億美元。

Apple4Q22營收1,171.54億美元，YoY-5.48％，QoQ+29.96％，不如市場預期的1,212.71億美元，毛利率42.75％，因美元匯率弱勢，與市場預期的42.88％差異不大，稅後淨利299.98億美元，YoY-13.38％，不如市場預期的309.8億美元，EPS1.89美元，不如市場預期1.94美元。

Apple並未提出1Q23的營收預期，但因進入傳統營運淡季，預期產品營收季減，在服務業務方面，因調漲部分服務價格，加上累計銷售裝置持續增加，預期服務營收成長，市場預估1Q23營收中位數973.72億美元，雖然進入銷售淡季，因美元相對其他全球主要貨幣回貶，預期1Q23毛利率來到43.23％的水準，EPS1.48美元。

進入傳統營運淡季：

展望1Q23，預期iPhone、iPad與Watch進入傳統銷售淡季，貨幣條件緊縮壓抑終端需求，AirPods訂單亦見到下修的狀況，1Q23新發表搭載M2Pro、M2Max的Macbook Pro以及搭載M2、M2Pro晶片的Mac Mini，預期將帶動Mac產品線營收成長，其餘產品線營收有下修的可能。

服務營收方面，在Apple Music與TV+漲價，以及活躍裝置數持續向上帶動Pay營收成長，預期服務營收持續成長。

iPhone進入傳統淡季，不利手機鏡頭、喇叭等相關零組件廠商營運。

另雖然5G手機需要小型化、高頻率的石英元件，而且晶技為小型化、高頻率元件的先行者，在某些料號的iPhone石英元件供應比重超過50％，但因石英元件競爭狀況加劇，日元快速貶值，價格呈現下行趨勢，且中國手機廠商需求並未好轉，石英元件供應商展望亦待觀察。

因iPad已提前拉貨，4Q22觸控族群業績未如3Q22：

4Q22蘋果 iPad營收增加至93.96億美元，QoQ+30.97%，但因3Q22已提前拉貨， 4Q22 GIS-KY的營收328.07億元，QoQ-7.61%，TPK-KY的營收218.02億元，QoQ-22.00%，此外，2022年TPK-KY的月營收均未超過百億元，群益認為，原因在於TPK-KY對iPad觸控面板的滲透率降低。

近期通膨、地緣政治等因素持續衝擊消費性電子產品景氣，加上筆記型電腦供應鏈庫存偏高，均不利於TPK-KY、GIS-KY的出貨表現，此外，由於Apple通常於1H調整庫存，預估TPK-KY、GIS-KY的iPad觸控面板出貨量均受到影響，群益認為，2Q23以前TPK-KY、GIS-KY均較缺乏營收成長動能。

市場需求下滑，Mac系列4Q22營收低於預期：

Mac系列4Q22營收為77.35億美元，YoY-28.7％、QoQ-32.8％，因市場需求下滑，營收低於預期。

Apple MacBook2022年出貨成長表現雖優於其他品牌，但自4Q22開始持續下修訂單。

受客戶庫存調整影響，部分Apple供應商預估2023年對Apple MacBook出貨量將年減2~3成，衰退幅度將高於其他品牌。

新日興（3376TT）為MacBook Air、MacBook Pro Hinge供應商，兆利（3548TT）為MacBook Pro Hinge供應商，奇鋐（3017TT）、雙鴻（3324TT）則為MacBook Pro散熱模組供應商。因出貨量下滑、設備稼動率降低，對零組件廠商1H23毛利率均有不利影響。

點選了解更多，獲取更多市場新訊

延伸閱讀

iPhone銷售不振 蘋果上季營收年減5%

市調：Apple Watch明年導入Micro LED

科技業裁員風暴 蘋果恐難置身事外