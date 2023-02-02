台台併擬調合約價 遠傳併亞太不跟進

相較於台灣大哥大擬調整併購台灣之星的合約價格，據了解，遠傳電信對於併購亞太電信，「不需要也沒有計畫」針對雙方合併案重新調整價格。

遠傳電信合併亞太電信案未來還需經過公平會審查，且由於兩家公司都是上市櫃公司，未來公平會審核通過後，還需經過證交所核准發行新設後，才能訂定合併基準日，另需經過經濟部通過公司登記存續公司新成立，並送交NCC備查營運計畫變更。

亞太電信董事長兼總經理陳鵬表示，相關程序需要花上數月時間，希望公平會加快審查速度，以維護股東、員工及208萬行動用戶權益。

據了解，台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信在NCC長達一年的審查時間，對於亞太電及台灣之星的營運已造成相當大的衝擊，包括亞太電信1,800多位員工已有超過10％離職，原本350家規模的直營及加盟約減少了1／3，部分因店家考量合併案而不再續租。

遠傳電信、亞太電信在2022年2月底宣布遠傳預計發行3.57億新股合併亞太電信，1股的亞太電信將換持遠傳電信0.0934406股，以遠傳當時股價69.3元計算約247億元。

對於合併亞太電信時程及綜效，合併後的新遠傳電信用戶規模將超過920萬。遠傳總經理井琪日前表示，公平會核准後，兩家公司的網路需要進行整併，至少要花6～9個月，合併綜效最快得等到年底，至於合併後的獲利綜效，預期2024年才比較看得到。

市場人士分析，遠傳合併亞太電信一案，在遠傳表態，將尊重當初合約內容，頻譜超標部份，亦將按照規定辦理的情況下，也表示該合併案將相較「台台併」來得順利。