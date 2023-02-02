蘋果Type-C生態系 5家台廠蓄勢搶單

蘋果為符合歐盟政策，傳出決定將iPhone 15 Pro先行導入Type-C接口，且市場傳出3月起將開始建置Type-C生態系統，加速認證充電器、充電線等周邊廠商產品。台灣USB控制IC設計廠偉詮電（2436）、通嘉（3588）、鈺創（5351）、創惟（6104）及威鋒（6756）等供應鏈已經準備好迎接下半年這波蘋果Type-C商機。

歐盟已經確立將在2025年將境內販售的所有終端裝置接口一律僅能使用Type-C，且就連蘋果也不例外，必須遵守歐盟法令才能在境內販售，蘋果接受外媒採訪時也鬆口將會順應歐法令，且這波Type-C風潮也已經吹向中國、印度等主要消費性市場，讓使用已久的Lightening接口將被Type-C逐步取代。

供應鏈傳出，蘋果為了符合全球各地法令規定，將會在今年下半年推出的iPhone 15 Pro先行導入Type-C接口，目前蘋果預計將會在今年3月對供應鏈的USB Type-C裝置開始進入認證階段，周邊配件供應商將會開始逐步送樣。

據了解，蘋果在Macbook、iPad等筆電及平板電腦都已經導入Type-C接口，僅剩下iPhone、AirPods等終端裝置尚未導入Type-C，另外加上蘋果可能在今年上半年推出的AR／VR頭戴裝置同樣有機會以Type-C為充電介面，使後續Type-C市場需求備受市場關注。

法人指出，具備Type-C接口晶片開發能力的鈺創、創惟及威鋒等USB控制IC廠將有機會大啖蘋果下半年的Type-C商機。

另外，由於Type-C亦可支援USB-PD（電力傳輸）快充晶片，因此偉詮電、通嘉等供應鏈同樣有機會迎接這波蘋果Type-C相關訂單。

其中，創惟在USB Type-C的Hub控制IC市場由於市占率相當高，因此除了非蘋陣營早已是創惟客戶之外，蘋果在Macbook筆電亦將創惟納入供應鏈當中，因此後續若iPhone導入Type-C接口後，創惟同樣有機會卡位相關周邊配件市場。

除此之外，鈺創開發的E-Marker晶片已經可以應用在USB 4線材當中，由於USB 4標準已經將Type-C接口列為標準配備，因此同樣可對應Type-C市場需求。

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