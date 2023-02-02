元宇宙燒進電玩展 遊戲業搶搭特快車

疫情後世界積極復甦，1月回歸實體展的CES，首度將「元宇宙」列入開設展示專區，隨著虛擬化及沉浸式體驗（AR）技術融合，元宇宙數位發展已成大趨勢，美國消費技術協會（CTA）更指出，元宇宙已經比想像中更貼近日常生活，緊接著2月2日登場的台北國際電玩展，相較於去年遊戲廠商還處於試水溫階段，今年預期將有更多遊戲融入元宇宙概念，有機會進一步做虛實、硬軟體結合。 遊戲產業是元宇宙應用最廣泛的地方之一，今年台北國際電玩展覽主題「Come in Gameverse 躍進遊戲元宇宙」，匯集來自25國275家廠商，包括250款遊戲及主機大廠、硬體、電競周邊等展出，台灣四家上櫃遊戲公司包括智冠、網龍、大宇資、弘煜科都參與商務展，為新開發的遊戲產品及服務，可望在高度競爭激烈的市場中，找到新商機。 但首先，讓我們與您一同回顧，究竟元宇宙是什麼？以及為何國際科技大廠都積極搶進？在這波熱潮中，哪些台廠沾到商機？本文帶你一探究竟。

什麼是元宇宙？

元宇宙（英文：Metaverse），由Meta和Verse兩個字根組成，Meta可譯為元或超越，Verse由Universe 演化而來，意為宇宙。「元宇宙」一詞最早來自於美國科幻小說家尼爾史蒂芬森 （Neal Stephenson）於1992年出版的第三本小說《潰雪》，史蒂芬森用這個詞來描述一個基於虛擬實境的網際網路後繼者，在這本書中，Metaverse就是一個虛擬的城市環境，虛擬世界中的土地可以被購買，並在上面開發建築。

廣義來說，元宇宙就是一個視覺圖像豐富的虛擬空間，在這個空間上人們可以工作、娛樂、購物、社交，甚至交易，你不妨大膽想像你真的存在於一個與現實類似的虛擬世界中，並且感覺其他人也跟你一起，同時你可以訂製自己的化身，透過「化身」長時間逗留其中，在空間中移動自己的角色。電影《駭客任務系列》及《一級玩家》（Ready Player One），就講述了一個類似元宇宙的故事。

元宇宙帶來哪些商機？

「從現在起，我們將是元宇宙優先，不再Facebook優先。」已成立19年的臉書，在2021年的年度開發者大會上正式宣布將公司更名改為Meta，預計斥資5千萬美元投入延展實境計畫與研究，將元宇宙納入未來企業願景，更與Google、輝達等科技巨擘發起成立「元宇宙標準論壇」，由此可見，全球科技大廠正把經營目標放眼元宇宙發展。元宇宙應用範圍極大，從教育、虛擬活動、遊戲、運動、數位分身、房地產，甚至到消費品及奢侈品產業都涵蓋其中。估計到2030年，元宇宙概念將為全球創造超過5兆美元經濟價值，而對台灣的元宇宙潛在經濟影響，至2035年將達每年170至320億美元。

元宇宙在遊戲產業的發展

現今包括表演、賽事、娛樂活動等，都可在虛擬世界中透過VR裝置呈現。根據SuperData 2020 Year In Review Digital Games and Interactive Media資料顯示，全球線上遊戲人口已達27億人，其中台灣遊戲人口達1,500萬人，付費玩家產生的營收更排名全球第三名，加上近兩年在疫情的影響下，更多人「宅在家」，這些對遊戲業者來說都是利多。

不少遊戲廠切入元宇宙，都是先發行虛擬收藏品NFT，知名IP、創作者、品牌聯名，對消費者來說更有較高的購買興趣。目前擁有IP的業者如大宇資、歐買尬、中華網龍、紅心辣椒等都率先推出NFT，遊戲橘子採取不同做法，提供如區塊鏈技術開發、NFT鑄造發行與專屬平台建置，讓想要投入的人，不需要區塊鏈知識也能發行NFT。而「區塊鏈結合遊戲」的應用模式，將會是遊戲產業未來新趨勢，其中，邊玩邊賺（Play-to-Earn）的遊戲經濟模式，也將顛覆全球遊戲產業。

以區塊鏈遊戲來說，主打讓玩家「邊玩邊賺」的遊戲化金融（GameFi）概念於2021年快速興起，目前區塊鏈的加密節點已經遍布在世界各地，且GameFi也已從東南亞地區的小眾遊戲，升級為跨區域的網路遊戲。遊戲研發廠商唯晶科技董事長詹承翰表示，目前不少國際遊戲大廠，都已成立部門研究區塊鏈遊戲，而區塊鏈技術將為遊戲帶來全新的樂趣，「例如在元宇宙內買房子，未來還可以拿去交易，遊戲就算停服，NFT虛擬寶物也不會消失，這些新的模式，將讓玩遊戲變得更真實。」

今年台北國際電玩展以「Come in Gameverse」為主題，帶來跨越次元的電玩體驗。圖／顏謙隆

元宇宙熱潮延燒，台灣遊戲廠商從較為觀望的態度，2022年開始幾乎每家都開始投入相關商機，也讓台北國際電玩展增添更多元宇宙色彩。今年台北國際電玩展主題「Come in Gameverse 躍進遊戲元宇宙」規模達到1,150格攤位。

這是全球迎來疫情解封後，首次恢復完全實體展，開放國內外所有玩家進場，預計4天將湧進超過30萬參展人次。台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪指出，三年以來首次完全解封，台北國際電玩展是全年第一檔的電玩展會，受到全球矚目，今年除吸引30幾個國家、200多個遊戲廠商，還有獨立開發公司都來參加。台灣遊戲產業2022年有700多億元商機，他預計這很快就會成為千億元產值的產業。

主辦單位台北市電腦公會理事長彭双浪表示，台北國際電玩展不僅是國內外新遊戲的精彩展會，也是協助台灣遊戲業跨域應用及拓銷國際的重要平台。圖／顏謙隆

商機充滿想像空間 元宇宙概念股搶出頭

台股的元宇宙概念股，從宏達電積極跨入AR（擴增實境）/VR（虛擬實境）後，於2021年10月下旬崛起，成為市場熱門話題，一度紅透半邊天；迄2021年11月中旬伴同股價達頂峰，之後，陸續傳來上市櫃企業宣布將投入元宇宙市場，爭取商機。

不過，受制臉書母公司，即戮力開發元宇宙Meta傳來尚無明顯進展後，元宇宙概念股本夢比暫時熄火，唯相關概念股整理多時後，又在2022年第三季期間再度活躍盤面，但歷經前波大起大落窘境，市場對該族群的認同度相對有限，使類股又在上季暫處以靜制動，橫向整理局面。

直至近期Meta傳來去年Q4營收優於預期，而且與元宇宙市場的相關業務的收入高於預期，激勵Meta大漲外，又再使台股元宇宙概念股恢復元氣，短線股價奮力向「錢」衝。

時至今日，被市場點名的元宙股族群愈趨寵大，除宏達電外，還包括台積電（2330）、廣達（2382）、瑞昱（2379）、玉晶光（3406）、聯詠（3034）、聯發科（2454）、鈺太（6679）、台燿（6274）、緯穎（6669）、和碩（4938）、鴻海（2317）、威盛（2388）、威鋒（6756）、揚明光(3504)、九暘(8040)、世芯-KY(3661)、立衛(5344)、鈺創（5351）、位速(3508)、建達(6118)、驊訊（6237）、中光電（5371）、創意（3443）與晶豪科（3006）等。

另外，技嘉(2376)、樺漢(6414)、台亞(2340)、澤米（6742）、佐臻（4980）、惠特（6706）、鼎元（2426）、亞信（3169）、智晶（5245）、立碁（8111）、連展投控（3710）、英濟（3294）、億光（2393）、同欣電（6271）、連騰（6818）、創王（6724）、璟德（3152）與晶技（3042）等也多被點名。

此外，檯面上的遊戲族群，例如，將發行NFT或是推出Game Fi遊戲或跨足區塊鏈等，也陸續投入虛擬的元宇宙行列，包括鈊象（3293）、大宇資(6111)、網龍(3083)、橘子(6180)、唯數(6626)、傳奇（4994）、華義（3086）、昱泉（6169）、弘煜科（6482）、隆中（6542）、智冠（5478）、辣椒（4946）與泰偉（3064）等，多被點名有機會擘劃元宇宙大餅。

據了解，上述相關股票的元宇宙概念，包括軟體、硬體、零組件、組裝廠等一應俱全，業界預期，未來仍將有越來越多的企業陸續跨足元宇宙。據天風國際證券指出，Meta預估的元宇宙市場，在未來10年的使用者，將達10億人左右，商機自是不可限量。

業內人士指出，簡單的解讀，元宇宙概念係將AR/VR、互聯網與電腦技術等全部匯總成一體之應用。不過，要激發出實際的龐大商機，仍有一段長路要走，不少企業目前仍處邊走邊修正跨入元宇宙的美景，相關概念股還是先以具賺頭的AR/VR或Wi-Fi或組裝廠之供應鏈為布局標的，畢竟夢想背後仍需實力雄厚的健全的財務做後盾。