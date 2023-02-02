等不及法說！友達彭双浪曝春燕這時到

友達下周三（8日）法說將登場，董事長彭双浪今（2）日透露，電子業經過4~5季庫存調整後，伴隨美國Fed升息趨緩與大陸解封後需求增溫，景氣第2季起回暖，並有「逐季往上」趨勢，雖未談面板景氣，但看好遊戲產業與車電訂單成長，後續成長可期。

彭双浪今以台北電腦公會理事長身分參加台北國際電玩展開幕典禮時受採訪指出，今年電子產業景氣估比去年好，最快第2季景氣反轉向上，歷經4、5個季度的庫存調整後，很快就會告一段落，而且Fed緩升息，有助激勵終端消費市場，預料電子產業景氣將落底，並於第2季開始回暖，有「逐季往上」的走勢。

對大陸去年底放寬防疫措施，彭双浪認為，解封後對3C、消費電子產品需求都會增加，而且近期大陸PMI指數上升、國際貨幣基金IMF也調升對大陸GDP預測，意味過去3年來因疫情封控所延遲的消費，有機會陸續釋放，今年大陸消費市場相對樂觀。

此外，彭双浪雖未說明面板產業狀況，但看多遊戲產業，認為台灣遊戲蓬勃發展，根據政府統計，2022年有700多億元商機，隨著更多新遊戲推出，預估台灣遊戲將成為千億產業，挾帶地理位置優勢，也能與東北亞、東南亞市場合作密切。

他同樣看好車電領域，表示過去2年受到零件短缺影響，整體銷售承壓，今年晶片及其他材料相對充足，影響漸小，而電動車銷售持續大幅成長，尤其各國對環境保護、社會責任、公司治理（ESG）三大面向的要求，如訂定2030至2040年間停止燃油車銷售目標，都替電動車帶來好發展，預期電動車螢幕採用尺寸及數量將大增，目前訂單快速成長，未來2~3年成長可期。

（旺得富理財網 旺得富社群中心）

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