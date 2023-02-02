電玩展登場 帶動遊戲族群人氣旺

台北國際電玩展今日盛大登場，集結275家廠商，250款遊戲亮相，帶動遊戲族群人氣旺，大宇資（6111）、辣椒（4946）、網龍（3083）、傳奇（4994）、宇峻（3546）、智冠（5478）同步走揚。另外，元宇宙概念股也上演慶祝行情，位速（3508）、宏達電（2498）亮燈漲停，威盛（2388）、驊訊（6237）、威鋒電子（6756）、揚明光（3504）、中光電（5371）、鈺創（5351）等同步強彈。

台北國際電玩展（TGS）2日開展，包括台灣微軟Xbox、任天堂Nintendo等匯集25國275家廠商，包括250款遊戲及主機大廠、硬體、電競周邊等展出，台灣四家上櫃遊戲公司智冠、網龍、大宇資、弘煜科將參與商務展，為新開發的遊戲產品及服務，爭取海外拓展合作機會。

大宇資（6111）長期深耕大陸市場，隨著遊戲監管態度逐漸放鬆，去年起恢復進口遊戲審批，帶動全年營收來到22.84億元，年成長3.08倍，今年則陸續推出《軒轅劍之鬥》等新作，增添營運柴火，新春開紅盤後呈現連4紅，今日放量走高衝上68元，隨電玩展開幕偕遊戲及元宇宙族群一起共襄盛舉。

分析師表示，新春開紅盤後資金雖著墨電子族群居多，不過遊戲股不光有電玩展題材，寒假及紅包效應加持下，包括智冠（5478）、橘子（6180）、網龍（3083）、華義（3086）、大宇資（6111）等均推出遊戲產品相關活動，點火元月業績突圍可期。

（ 時報資訊 龍彩霖 ）

延伸閱讀

參加TGS商務展 四大遊戲公司打國際盃

大宇資、宏達電 各擁題材

Fed升息一碼 台指期早盤漲百點