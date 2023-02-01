美追殺令白做工? 華為靠這生意年賺千億

拜登政府擴大圍堵中國科技業，美國政府2019年將中國電信設備廠華為列入黑名單後，最新傳出已停止對美國企業核發向華為出口的供貨許可證，等同於全面封殺。華為頻頻被美國針對，財經專家黃世聰分析，華為被美國打壓後，靠著收取專利費，全球每賣一台手機能收取2.5塊美金，從專利金方面至少可以賺30億~50億美金(折合約900億~1,500億台幣)，「美國根本打壓不下去」。

黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，中國最聰明的一群人都在華為工作，華為的員工人均年薪高達500多萬台幣，是兩岸三地平均薪資最高的公司，被美國制裁後，華為這群人腦筋轉得很快，讓公司變成超級專利商。

黃世聰提到，在4G專利費這塊大餅，華為的占比是10%，在5G的專利其占比是15.4%，華為有很多相關的技術，甚至在未來的車聯網有很多無線方面的技術，美國封鎖華為生產終端設備，華為就改賣專利、想盡辦法研發專利，靠著這門生意大賺一筆。

華為想活下去無所不用其極，黃世聰進一步表示，總部位於深圳的榮耀，在2020年被華為出售給中國國有企業領導的財團，幫助華為的部分手機業務規避了美國的制裁。他強調，華為靠著分拆求生，榮耀在2022年出貨量大幅成長34.4%，是去年唯一一家在中國出貨量成長的主要手機製造商，在中國智慧手機排名僅次於Vivo，更可能在今年登上中國第一大手機。

（中時新聞網 邱怡萱）

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