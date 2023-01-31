揮別經營權之爭 菱光處分東元持股逾萬張

揮別經營權之爭，隨著雙方達成和解的協議，菱光（8249）手中握有的東元（1504）持股也失去了戰略性的意義，基於財務考量，菱光自2022年下半年起陸續出脫東元持股，經公告顯示，迄今菱光處分東元股票的張數已達到10,632張，持股比例也跟進由當初的3.62％下修至3.13％。

菱光31日公告，因累計處分有價證券達實收資本額的20％，須依規定逕行公告，經統計，自2022年6月6日起至2023年元月31日止，菱光共處分的東元股票張數為10,632張，總交易金額約為3.1億元，以其平均取得成本29.2394元換算，處分利益約為2,289.7萬元，每股貢獻為0.15元，也算是意外之喜。

菱光和東元2021年爆發經營權之爭，為捍衛經營權，菱光斥資逾20億元持續買進東元持股，累積持有東元77,519張股票，讓菱光一躍成為持股東元3.62％的大股東。

不過，隨著雙方達成和解的共識，時過境遷的菱光也於2022年5月的董事會，通過授權董事長於總處分張數不超過32,519張、且每股價格不低於新台幣28元的限制下，得全權處理處分事宜，依循董事會決議，菱光也自去年6月6日起開始出脫持股，由於當初持股張數高達77,519張，為數不少，儘管已處分張數已逾萬張，但處分後，菱光仍握有東元66,887張持股，持股比例為3.13％。

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