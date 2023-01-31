大陸智慧機銷售報喜 外資看好聯發科

大陸智慧機銷售傳喜訊，海通國際證券引述第三方研究機構資訊，發現當地智慧機年初以來銷售成長5％～10％，且海通國際發現大陸的消費正在回溫，各項利多加持下，推測大陸智慧機2023年銷售將年增1成，遠優於市場估計的持平至年減5％。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，回顧大陸智慧機出貨量在2016年達到頂峰，截至2022年為止，出貨量已經衰退了40％，來到2.8億支左右，究其原因，海通國際認為，與消費者面臨收支壓力，加上智慧機缺乏創新功能有較大關係。然隨智慧機使用急速攀升、經濟回溫，以及低於人民幣1,000元的5G解決方案預計年中問世，海通國際估計，大陸智慧機全年銷量可望年增1成，同時，密切留意華為下半年放量的產業創新帶動力道。

受惠有利的經濟政策，經濟與消費支出的復甦快於預期，大陸市場今年以來的智慧機需求比想像中更強勁，隨通路庫存持續下降，將會驅動OEM廠建立庫存，海通國際所做供應鏈調查顯示，部分供應商堅守定價，正等待重新拉貨潮啟動。

在Android陣營智慧機重要供應商中，海通國際與摩根大通證券同時看好聯發科後市，雙雙給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價同為850元。

摩根大通證券預測，聯發科第一季財測將相對疲弱，2023年全年營收則可能下滑，所幸，第一季應該就是全年營運低點，考量大陸解封與潛在消費刺激政策加持下，將推升智慧機、消費性電子產品需求，研判隨大陸智慧機重啟拉貨，聯發科營收將自第二季開始反彈，同時，因系統級晶片（SoC）價格依然有序，聯發科的毛利率可望成亮點。

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