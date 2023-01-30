車用電子不看淡 連接器族群沾光

雖然景氣前景尚不明朗，但汽車產業受惠新能源車趨勢、中國解封、缺料緩解等利多因素帶動下，2022下半年需求就有逐漸升溫，不少研調機構及汽車電子供應鏈業者均看好，2023年車用會是不錯的成長動能來源。

汽車往電動化、自駕化、聯網化等面向發展，帶動車用電子需求量成長，是不少連接器、連接線廠商看好2023年的重要成長動能，如貿聯-KY（3665）、信邦（3023）、胡連（6279）、凡甲（3526）、良維（6290）、宏致（3605）、詮欣（6205）、萬泰科（6190）、健和興（3003）等多家業者，均在受惠行列。

信邦2022年不畏市場逆風，全年營收突破300億大關、創下歷史新高。展望2023年公司先前指出，全球節能減碳、環保永續等議題持續盛行，預期風電、電動車今年仍有不錯的成長表現。

胡連汽車市場涵蓋台灣、中國、歐美、東南亞等地，去年受惠各國車市回溫，全年營收達65.29億元、年增31.9％，創下歷史新高，法人預期2023年汽車需求續強，胡連業績更進一步成長可期。

宏致2022年營收103.9億元、年減1.74％，為歷史次高，主要是受到消費性電子需求不佳影響，不過看好近年車用領域布局將陸續發酵，缺IC、供應鏈不順等狀況有逐漸緩解，加上新產品、新客戶的加入，公司預期2023年車用成長2成，是成長幅度最大的產品線。