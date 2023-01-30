遊戲類股 1月業績可期

看好遊戲旺季，包括智冠（5478）、橘子（6180）、網龍（3083）、華義（3086）、大宇資（6111）等業者本月均推出遊戲產品相關活動，在寒假及紅包效應等加持下，遊戲類股1月份業績備受期待。

智冠為台灣最大遊戲通路及行銷商，農曆年期間至2月5日，該公司旗下的多款遊戲，提供虛擬寶物回饋，玩家定期簽到或儲值還可獲贈最高5,000點的MyCard會員點數。

所合作的遊戲包括有「RO仙境傳說：愛如初見」、「幻塔」、「純白和弦」、「吞食天地 多元宇宙」、「完美世界2 Online」、「彈彈堂Origin」、「野蠻世界娛樂城」等。

智冠表示，MyCard與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信以及台灣之星將共同合作回饋玩家，使用電信業者的代收付系統，還有抽點數折現金等優惠。而智冠旗下子公司遊戲新幹線也新推出二款遊戲「純白和弦」及二次元武俠手遊「指劍江湖」。

網龍2022年12月推出首款元宇宙三國MMO回合制手遊新作「吞食天地 多元宇宙」，對當月營收即有明顯挹注，12月營收0.26億元，年增近2成。寒假旺季更趁勝追擊，推出全新小屋系統，以及春節期間的限定劇情。

橘子也在2022年12月份針對旗下主要營遊戲「天堂M」推出5周年活動及優化職業角色，推升該月營收達7.26億元，年增5.39％。2023年寒假期間針對營收貢獻第二高的遊戲「新楓之谷」，進行四年來最大的升等及職業改版，此外，遊戲橘子預計農曆年後將啟動「橘子嘉年華」活動。

至於華義國際也宣布旗下的「動物朋友3」這款遊戲，在寒假期間推出Facebook官方粉絲團，並預定2月份為「社群活動月」。