台積最快2月起彈性上下班 全面實施時機曝

晶圓代工龍頭台積電最快2月起試行「彈性上下班」新制，半年後可望全面實施，以紓解科學園區上下班塞車問題。台積電證實，將試辦彈性分流上下班制，後續人資部門會公布詳細措施。

業界傳出，台積電內部已於去年底針對彈性上下班制度，對員工進行意願調查，除了考量科學園區上下班常見大塞車問題，部份員工也有接送小孩需求，若能提早上班、也能提早下班，可紓解科學園區內的塞車問題，也能兼顧員工家庭需求。

台積電已針對部分廠區將試行彈性上下班的分流制，上班分為早上7點半、8點半、9點半等三個時段，扣除中午吃飯與休息1個小時，只要工作時間滿8小時就可下班。例如最早7點半上班的員工，下午4點半就可以下班，新制對於有接送小孩上下課需求的員工很具吸引力。台積電彈性上下班分流制最快2月起試行，若試行成效優於預期，計畫半年後全面實施。

目前科學園區聚落主要以新竹、台中、台南為主體，上下班塞車問題早已是司空見慣，其中以竹科塞車問題最為嚴重。由於竹科發展最早，從業人員高達17萬人，但因新竹市區進到園區，或由竹北及湖口等地進入園區，道路有限且無法在短時間容納龐大人潮，上下班時間交通塞車問題至今仍是不易解決難題。

事實上，竹科園區也只有上下班時間才會大塞車，平常時間交通順暢，由竹北開車進入竹科園區，非上下班時間只要10～20分鐘車程，但上下班時間卻要1個小時，若遇到下雨天塞車情況更為嚴重，因此，若要拓寬道路等投入大量經費建置交通建設解決塞車問題並不是最佳解法。

包括超微、高通等外商在台研發單位，近年一直有彈性上下班制度，特別是新冠肺炎疫情爆發後，居家上班實施二年餘時間，工作效率比起進公司上班更好。所以去年下半年疫情趨緩及陸續解封後，外商仍未強制要求員工要進公司上班，至今仍維持彈性上下班制度或可申請居家上班。

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