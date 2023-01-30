鴻海延攬前日本電產總裁 任電動車策略長

鴻海科技集團30日宣布，將自2月1日起延攬關潤（Jun Seki）擔任集團電動車策略長（Chief Strategy officer for EV）一職，直接向鴻海董事長劉揚偉負責。鴻海指出，關潤長年服務日本汽車產業，擁有近37年經驗，未來將善用其產業經驗與人脈，提供鴻海科技集團於全球電動車領域佈局對策、集團內電動車業務整合、以及產業課題解方。

關潤1961年生，現年61歲，為日本長崎縣人，主要職涯多在「雷諾-日產-三菱汽車聯盟」，最高曾擔任首席副營運長一職，在日產汽車（Nissan Motor）體系下累計33年產業經驗，曾派駐英國、美國、中國大陸、法國等地，具備多國的汽車生產製造營運經驗，熟稔國際間汽車產業鏈運作。

關潤除曾在日產服務外，亦曾派任合資公司東風汽車公司擔任總裁一職；也曾於日本電產集團（Nidec）擔任總裁、執行長（CEO）以及營運長（COO）等職位，對於汽車以及零組件產業的營運管理也非常熟悉。

關潤1984年畢業於日本國防大學機械系，1986年加入日產汽車公司（Nissan Motor），於2019年擔任雷諾-日產-三菱汽車聯盟首席副營運長。並曾於東風汽車公司擔任總裁一職；2020至2022年日本電產集團（Nidec）擔任總裁兼執行長、與營運長等職位。

鴻海科技集團近年積極發展電動車業務，並以BOL（Build-Operate-Localize）與CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）的營運模式，尋求各國夥伴、既有車廠、以及新創車廠的分工合作，以標準化、模組化、平台化的基礎，協助品牌客戶做大做強。

鴻海表示，此次邀請關潤出任鴻海電動車策略長，主要是要借重關潤在日本汽車產業豐富的管理經驗以及跨國供應鏈的專業知識，整合集團電動車的資源，並協助集團在美洲、亞洲、中東等電動車據點運營發展。

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