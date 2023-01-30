PC產業現警訊 施振榮直言該這麼做

大年初九開工首日，宏碁集團創辦人施振榮以科文双融董事長身分，於台北101舉辦科文双融集團新春團拜。針對PC產業前景，他直言這段期間接連有英特爾（Intel）財報出現虧損、惠普（HP）宣布裁員等兩警訊，顯示PC產業已到了該積極轉型的過程。

他也指出，整體PC市場已趨於飽和，過去投注於其中的資源已太過，宏碁也早將部分資源轉向其它領域，在宏碁董事長暨執行長陳俊聖的帶領下，借重過去長期累積於全球通路的部署、技術與服務量能等優勢，轉向「Life-styel」生活風格品牌和「Premium」高定位品牌兩大發展關鍵，擴大宏碁品牌深入生活的影響力。

近年宏碁集團旗下非PC事業的業務比重愈來愈高，獲利率也已高於PC業務。施振榮個人認為，最快在3年內，宏碁的非PC事業獲利貢獻度就將超過一半，屆時也將是宏碁成功自PC產業轉身的時候。

談到近期美系品牌廠正加速去中化、轉移供應鏈至非中地區的進程，施振榮則說，供應鏈的區域化及在地化，對資通訊產業來說已是行之有年，許多台ODM廠除了在中國以外，也在東南亞、拉丁美洲和東歐都有生產據點，以就近服務客戶的需求，遷移供應鏈已不是新議題。台廠在全球電子製造產業就占達七成以上生產量能，一直是隨著市場需的發展、考量供應鏈的效率、安全性，將製造進行國際化的布局。

展望2023，施振榮表示，事業發展有起有落，但長期來看，台灣的產業聚落、員工的辛勞努力，仍能為整體發展帶來突破，並在世界扮演關鍵角色。未來的PC產業也將轉換為以技術多元的PC作為基礎，因應不同的應用發展出新契機，走向「電腦不再叫電腦」的時代。

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