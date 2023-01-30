台積電實施「彈性上下班」 網提2大疑問

開工第一天，台積電就送員工大禮。據《自由時報》報導，預計最快從2月開始，台積電將試行「彈性上下班制」，可自行選擇7:30、8:30及9:30三個時段上下班，半年後可望全面實施，台積電發言窗口已證實此事。

高速公路新竹路段成為開車族的噩夢，不管任何時刻經過幾乎都在塞車，其中又以上下班時間最為嚴重。為了紓解科學園區上下班塞車問題，半導體供應鏈傳出，台積電去年已針對「彈性上下班」進行員工意願調查，從好處看，一方面可紓解交通爆量問題，另一方面也因應員工接送小孩的需求。

網友最多人的看法是「最好4點半走得了」

據了解，台積電廠區將實施「彈性上下班」分流，上班有3個時段可以選擇，分別是7:30、8:30及9:30，扣除中午吃飯休息時間1個小時，滿8小時即可下班，也就是說早上7:30上班的員工，最快下午4:30即可下班。

台積電發言窗口證實將試辦彈性分流上下班制，不過要等人資部門正式公布詳細實施辦法。

此話題在批踢踢引發熱議，雖然許多網友表示羨慕，但也有網友提出2大質疑，其中最多人認同的是「7點半上班，最好4點半走得了」、「下午４點半走得了？事太少」、「之前上特早班７點到，確實有比平常早走──晚上8點」、「結果會議都在17:00之後，你敢走？」、「我猜9:30最多人選」；也有網友認為「是要怎麼開交接啦？」、「設備就別想了吧，不然早上大家都沒到要交接個鬼?」

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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