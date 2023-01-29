面板廠先蹲後跳 友達、群創Q3迎旺季

LGD去年第四季營業損失超過新台幣200億，寫下單季虧損高點。LGD在上周法說會中對於今年上半年展望仍相當保守，預期第二季出貨回溫、虧損縮小，上半年仍處於低檔、下半年將反轉向上。友達也將在2月8日舉行實體法說，先前面板雙虎預期第二季審慎樂觀，第三季迎接旺季。

在面板價格下跌、提列庫存跌價損失等多項因素影響之下，韓國面板廠LGD去年第四季毛利率轉為負數，營業損失8,760億韓元（約新台幣219億元），創下單季最高虧損紀錄。2022年合併營收約26.15兆韓元（約新台幣6,538億元），相比前一年減少12.5％，本業虧損約2.08兆韓元（約新台幣521億元），稅後淨損則高達8.93兆韓元（約新台幣2,232億元）。

LGD對於今年上半年的展望仍相對保守，法說會中指出，整體經濟環境還是很差，需求疲弱、而且供應鏈庫存調整預期將延續到今年上半年。不過LGD在去年第四季提列了庫存跌價損失，第一季不再受到影響，預期第二季營收將回升，虧損也會大幅縮小，下半年產業可望反轉向上。

另友達計劃2月8日舉行法說會，由董事長彭双浪主持，總經理柯富仁、顯示策略事業群資深副總經理陳建斌、財務長曾煜智共同出席。去年第四季在面板廠嚴控產能利用率之下，電視面板價格回穩，不過出貨仍在低檔。友達第四季合併營收為526.5億元，季增5.9％、年減43.4％。

而群創去年第四季營收約479.13億元，季減0.2％。彩晶單季合併營收約37.33億元，季減1.25％、年減29.14％。市場預期台灣面板廠去年第四季虧損狀況大致上和第三季相當，不過面板雙虎前三季虧損超過百億元，2022年全年虧損恐將寫下十年來最差。

先前面板雙虎陸續釋出較為正面的展望，由於價格已達低點、庫存狀況也轉趨健康，去年底已經有一些急單。預期產業第一季淡季過後，第二季可看到回補庫存需求，下半年可望迎接旺季。