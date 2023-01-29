台積兔年營運V型跳高 營收估逐季創新高

晶圓代工龍頭台積電受到消費性晶片庫存調整影響，預期上半年美元營收將較去年同期下降5～9％，並呈現逐季下滑趨勢，但隨庫存調整在第二季下旬告一段落，客戶訂單逐步回溫，加上3奈米第三季起明顯貢獻營收，法人看好台積電今年營運將呈現V型反轉，下半年合併營收將逐季創新高。

消費性電子需求持續低迷，智慧型手機及筆電等晶片生產鏈更積極去化庫存，台積電上半年客戶投片量明顯減少，雖然預期生產鏈庫存有機會在第二季下旬完成去化，今年美元營收將較去年微幅成長，但上半年營收預期將較去年同期下降5～9％。以台積電預期第一季合併營收介於167～175億美元估算，法人預期第二季合併營收將較第一季減少4～6％。

台積電上半年雖然營收表現不盡理想，但下半年卻可望出現強勁復甦！除了庫存去化告一段落後，主要客戶7奈米及6奈米、5奈米及4奈米等先進製程投片量開始回升，台積電3奈米將在第三季開始明顯貢獻營收亦是重要關鍵。

法人預期，台積電下半年季度營收均將站穩200億美元以上，且有機會逐季改寫歷史新高。

台積電於日前法說會指出，3奈米已如期在去年底成功量產並具備良好良率，由於客戶對3奈米的需求超過供應能力，預期今年將達全面利用（fully utilized），並從第三季開始貢獻大幅營收，且將占2023年晶圓營收4～6％。相較5奈米在2020年量產第一年的營收貢獻，台積電預期3奈米在2023年的營收貢獻更高。

台積電預計下半年量產3奈米加強版N3E製程，具有更好的效能、功耗和良率，將為智慧型手機和高效能運算（HPC）相關應用提供完整的支持平台。

對台積電而言，儘管庫存調整仍在持續，但已看到3奈米N3和N3E製程皆有許多客戶參與，量產第一年和第二年的產品設計定案數量將是5奈米的二倍以上。

台積電下半年完成N3及N3E製程量產後，至2025年前會陸續推出N3P、N3X、N3S等製程，可涵蓋智慧型手機、物聯網、車用電子、HPC等四大平台，並看好客戶強勁需求。業界人士指出，蘋果及英特爾會是今年3奈米兩大客戶，包括超微、輝達、高通、聯發科、博通等明後年陸續完成3奈米新晶片開案。