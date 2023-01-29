新台灣大何去何從 年後見真章

去年虎年台股歷經大波段修正，集中市場虎年跌幅達15.51%，只是，以往被稱為「定存股」的電信族群中，依舊有展現抗跌的英雄好漢，電信三雄中台灣大（3045） 自去年虎年開紅盤到今年1月17日封關日僅小跌0.53元， 且吸引三大法人年買超8.18萬張。

展望金兔年，台灣大各個營運引擎已經就位，只是，開工後原本想透過合併台灣之星打造「新台灣大」的美夢，確被NCC（國家通訊委員會）祭出的限期頻譜大抉擇打碎，未來台灣大與台灣之星究竟按原定計畫合併，或亦是重新議約甚至一拍兩散，都攸關台灣大在電信三雄中的歷史定位。

台灣大今年1月17日封關收95.20元，年跌0.53元或0.55%，年成交94.91萬張，年營收年增率10.06%，三大法人年買超8.18萬張，可說是在虎年台股驚滔駭浪中相對有有守，加上電信股向來配息率穩定，也成為吸引投資人的另外一大亮點。

迎接金兔年，台灣大在5G產業繼續走向成熟化之際，電信業與其他產業相比，有鑑於其剛性需求特性，相對穩定，台灣大現階段除5G滲透率持續以每月1%的滲透率往上走外，還有好速成双、mo幣多、OP享樂生活、Disney+等其他營運主力動能。

台灣大轉投資momo在電商界快速成長，台灣大2022年營收達1,722.1億元，年增10%，創歷史新高，其中來自電商momo購物（富邦媒）貢獻營收達1,034.36億元，占整體營收比重達六成。台灣大今年也將挾與momo的綜效，強化mo幣生態圈，擬將mo幣用應擴大到三大範疇，即自家台灣大的場景應用、泛富邦集團，還有其他的合作領域，可藉此強化包括電信、電商以及集團各領域用戶的黏著度。

只是，台灣大今年5G儘管穩健成長，但不得不談到開工後即將面臨的挑戰，那就是日前與台灣之星合併案儘管NCC拍板，但黃金頻譜必須在明年6月底以前繳回，換言之，當初台灣大點頭娶親台灣之星打造「新台灣大」的誘人黃金嫁妝（頻譜）飛了，合併是否會按照原定計畫，或亦是重新議約甚至一拍兩散，都成為可能發展。

台灣大董事會農曆年前在充份交換意見後也認為，NCC拍板之下除其他附附款造成沈重負擔外，頻譜附款也於法無據、窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益，台灣大將於農曆年後召開正式董事會做出決議。

（旺得富理財網 王逸芯）

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