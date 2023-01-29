聯發科2/3法說會 Q1營收恐季減雙位數

聯發科預定將於2月3日舉行季度法說會，屆時去年全年財報將會出爐，同時聯發科副董事長暨執行長蔡力行將會釋出2023年第一季及後續展望。法人認為，由於目前智慧手機市場在上半年仍不見起色，因此普遍預期聯發科今年第一季營收可能將季減雙位數左右，且第二季雖可能重回成長，但就上半年來看，將可能比去年同期衰退雙位數水準。

聯發科公告2022年全年合併營收5,487.96億元、年成長11.2％，雖然改寫歷史新高，但已經比原先預期的年增兩成展望下修許多。法人指出，原因在於去年下半年的智慧手機需求銳減，OEM／ODM廠庫存水位過高，使聯發科出貨動能明顯下降，同步影響到聯發科全年業績表現。

且這股拉貨動能疲弱狀況一路延續到今年第一季，供應鏈指出，由於全球通膨及烏俄戰爭影響消費性市場，加上智慧手機換機需求下滑，舉凡OPPO、Vivo及小米等中國品牌大廠都已經延後放量拉貨時間，最快必須要等到農曆春節後才有望逐步恢復拉貨動能。

因此法人推估，聯發科第一季合併營收將季減雙位數左右，進入到第二季後，出貨動能才有望逐步恢復，因此第二季合併營收才有機會重回季增軌道，但累計上半年合併營收將可能繳出年減雙位數水準。

至於在製程部分，由於台積電調漲晶圓代工價格，同時消費性市場需求疲弱，因此供應鏈有傳出，聯發科最快要到年底才有機會將新產品跨入3奈米製程，代表今年可能將維持在以4奈米製程為基礎上出新產品，並靜待消費性市場需求回溫。

與此同時，聯發科預計將會持續強化Wi-Fi、電源管理IC、網通及車用等產品線，擴大切入工控、車用等市場布局，減少消費性市場帶來的營運衝擊，其中車用產品線現在已經打進中國車廠的資通訊娛樂系統供應鏈，後續有機會持續拉高相關營運動能。