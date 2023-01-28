車用給力 被動元件三強將返成長軌道

度過中國封控、迎來解封，被動元件獲利三強2023年可望重返成長軌道，除了龍頭廠國巨加入高階感測元件布局，挹注今年成長動能外，興勤、臺慶科今年可望連袂擺脫衰退，揮軍車用市場成為主旋律。法人預估，若扣除匯率因素，三家廠商的年增幅將以10％為基本盤，去年車用領域的拉貨穩中透堅，隨著汽車晶片的瓶頸段逐步打通，今年汽車比重可望攻頂。

國巨目前車用占比約20％，以國巨去年營收1,211億計算，相當於車用貢獻242億營收。國巨的車用占比以22％為目標，隨歐洲高階感測元件事業今年正式加入國巨集團，以及高雄大發三廠可望於下半年量產、挹注高階MLCC產能，國巨訂出的汽車營收比重有機會提前達標。

國巨的利基型產品屬於計畫性生產，價格幾乎不受消費性電子需求疲軟影響，今年前三季國巨的利基型訂單已十拿九穩，加上法國賀利式高階感測元件事業、德國施耐德電機高階感測元件事業將於第二季、第三季完整併入國巨並認列營收，外資看好國巨2023年在營收、毛利率、營益率三大財務指標上持續成長。

針對2023年，興勤表示部分訂單出貨比掉到0.6的客戶已回升至1，代表庫存已某種程度消化，尤其是3C、通訊及家用等市況最差的客戶釋出的訊息，因此預期景氣將在上半年觸底。興勤目前車用比重約12％，預估至2025年拉升到18％，其中，電動車相關產品如電池管理系統、ADAS、Heater、Radar為主戰場。

臺慶科過去車用營收比重常態性介於18～19％，去年因消費性電子需求滑落，拉貨動能減弱，導致車用比重攀升至24％，預期未來三年將拉升至25～30％。因應客戶需求，臺慶科的台灣廠積極布建車用產能，並將大陸泗洪廠的車用產能拉回台灣。臺慶科旗下共有昆山、泗洪、台灣三大廠區，均已通過車規認證，臺慶科預期最快第二季末就可回復至疫情前水準。

以2022年前三季獲利排名，國巨、興勤、臺慶科分別以每股盈餘44.5元（減資後股本）、9.4元、8.79元拿下獲利前三名，打破過去以MLCC廠蟬聯前三慣例。三大廠車用比重均已拉升至雙位數以上，產品線分散並脫離消費性電子重災區，成為勝出關鍵。

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