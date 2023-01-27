美制裁太狠…長江存儲大裁員 員工還要賠錢

大陸記憶體大廠長江存儲遭美國列入實體清單，業務受到嚴重打擊，被迫縮編減少人力成本。近日有員工爆料，他們不僅沒了工作，之前用「員工福利價買房」的員工，必須在3年內賠償房價價差，估計數十萬至數百萬人民幣，這也讓員工哀嘆「天天加班到深夜，結果被裁了，公司把你當垃圾一樣對待」。

長江存儲1月大裁員，有員工在論壇知乎透露，他1月16日被通知裁員，雖然他已經提早收到消息，也找好下家，但大多同事都是在毫不知情且沒有準備的情況下遭裁員，完全沒有時間找新工作。

員工說，他在長江存儲這4年半，買了員工福利房，存款也基本用來裝修，甚至還貸款。而這房子不僅地段差、交通不方便，脫手也沒什麼好價格，當初公司以市價最高的75萬人民幣算綁定金額，按綁定協議他要賠40幾萬人民幣（折合新台幣約178萬），呼籲公司應該謹慎處理福利房賠款問題。

而另一名員工與長江存儲談判福利房事宜，對方回覆僅「未裝修」可以退，若已裝修則需要賠償幾十萬到上百萬不等的違約金，且還必須三年內賠完，否則法院見。

這名員工坦言企業效益不好，裁員很正常，但分明是公司違約卻還要員工賠錢，這霸王條款是否太過份？除此之外，長江存儲員工福利房的位置偏僻，定價高，也不好脫手，又有誰會買？

員工難過表示，把賺的薪水、家裡的錢都投進房子，每天還加班到深夜，結果被裁員，還被公司當垃圾一樣對待，心都碎了。

值得一提的是，近日大縮編的美國科技巨頭谷歌（Google）也因裁員遭受批評，在谷歌從事軟體工程師的喬斯林（Jeremy Joslin）抱怨，在谷歌工作20年的他，竟然是透過電子郵件知道自己被裁員，甚至來不及與同事道別。

喬斯林表示，他清楚一次開除數千名員工很複雜，透過電子郵件通知可能是最簡單的，但這並不是個好的處理方法，應該以更體面、更尊重的方式通知員工。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）

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