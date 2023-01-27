台灣手握好牌 他曝關鍵下一步 10年大戰略

地緣政治讓世界各國體認到半導體的重要性，並視為戰略物資。面對各國憂心過度集中化風險，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸透過國際交流為台灣產業發聲，強調台灣半導體對全世界不會是風險、威脅。

曹世綸在16年前加入國際半導體產業協會（SEMI），他說，幸運見證了台灣半導體從後段、中段班，到如今成為前段班、領先者，並被全世界看見。

他指出，近年汽車產業面臨前所未見的「晶片荒」，加上台海緊張情勢升溫，曹世綸說，世界各國訪問團絡繹不絕來台，都希望在半導體產業能夠和台灣有合作機會，台灣半導體產業能見度大增。

不過汽車晶片缺貨也讓部分國際人士對台灣產生誤解，認為晶片缺貨問題都是因為集中在台灣生產。曹世綸說，台灣半導體雖然占全球舉足輕重地位，但從未因而拿翹；台積電為緩解車用晶片供應對汽車產業造成的影響，還破天荒重新調配產能供給，增加生產汽車晶片產品。

曹世綸表示，台灣幫忙全世界，怎會被講成是風險。他以第三者角色為台灣做論述及溝通，向各國訪客來賓傳遞正確訊息，希望讓國際對台灣半導體產業能夠正確了解，建立友好合作關係。

曹世綸說，台灣過去透過農耕隊、榮工隊幫助國際友人，做國際交流；現在台灣透過半導體產業和全世界加深連結，台灣半導體對全世界不會是風險、威脅，而是「值得信賴的產業夥伴」。

回顧過去兩年，曹世綸說，他好像在外交部上班，幾乎每週都接待外國的政府官員、議員或智庫訪問團，有來自美國、日本、德國、法國，還有波蘭、英國、荷蘭、巴西、比利時、義大利、瑞典及澳洲等國。

他表示，這些國家最開始是過分擔心，「如果晶片又缺貨怎麼辦」，因此都想要做半導體，聽說台灣很厲害，直覺反應「台積電可不可以去投資生產」。

當彼此比較了解後，很多國家觀念開始慢慢有所改變，從擔心慌張變得比較務實。曹世綸說，有些國家重視研發，有的國家專攻設備，有的投入化合物半導體或是應用、材料，轉為尋求與台灣在半導體產業策略合作、互補的機會。

曹世綸認為，各國確實應該了解及關心半導體產業，但應找到自身的利基。他以荷蘭為例，不一定要有台積電，有艾司摩爾（ASML）還是可以在國際舞台占有舉足輕重的關鍵地位。

曹世綸說，令他訝異的是，和半導體似乎沒什麼關係的瑞典，政府成立一個半導體部門，還有國家發展戰略。他也看過義大利版的產業戰略，覺得「寫得還蠻好的」；另外，荷蘭也成立新辦公室及提出半導體相關的國家戰略。

他認為，這些是很好的範本，台灣應好好思考如何透過半導體「這手好牌」，為台灣未來5年到10年提出產業大戰略，和其他國家談合作及互惠，讓全世界重要的半導體國家，都有台灣半導體產業的身影以及影響力，以開創一個對台灣產業有利的新局。