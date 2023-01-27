台台併僵局 台灣大傳砍價台灣之星上百億

兩大電信合併案兩樣情，由於台台併將繳回超標頻譜，合併案生變，市場盛傳因繳回頻譜之後，「台灣之星不值這個價」，台灣大因而向台灣之星大股東頂新魏家殺價，一開口就是砍價百億元起跳，讓魏家頗有微詞。

台灣大合併台灣之星因頻譜超標，遭NCC要求處理或歸還，引發台灣大不滿。台灣大更是發出兩波新聞稿，先說此舉窒礙難行，並以全體董事「交換意見」名義回嗆，認為NCC裁處於法無據，有損雙方用戶及股東權益。

台灣之星最值錢的除5G頻譜，就是2013年標下位於1GHz以下的黃金頻譜900MHz上下行共10M，但合併不能留頻譜，NCC等於把球丟還給台灣大，讓人在夏威夷的「大董」台灣大董事長蔡明忠難過年，考量「台灣之星不值這個價了」，陷入不買跟希望殺價的抉擇。

台灣大2021年底宣布換股合併台灣之星時，當時股價100元，買價約282億元，不過台灣大股價已跌至95.2元，買價等同縮至267億元，已經讓魏家「少拿」15億元，如今又傳出台灣大要求頂新魏家降低台灣之星出售價格，這刀砍價在100億與120億元間，算是相當狠。

業內人士分析，魏家雖想出場，但台灣之星也不可能隨便賣，且「最差就這樣」，繼續投錢讓台灣之星成為「關鍵第四家」，一來符合主管機關期待，二來待價而沽，畢竟台灣大砍價確實相當凶，這口氣未必非嚥不可。

（中國時報 黃琮淵）