2022年半導體公司營運效率 台日韓排名曝

韓國經濟研究所（KERI）19日出具報告顯示，2022年半導體公司營運效率，台灣和日本企業皆以75%奪得冠軍，其次為美國的73%，而韓國卻僅65%，低於全球平均水準的67%。韓國半導體企業曾於2018年達到全球最高的87%。

韓媒BusinessKorea報導，世界半導體貿易統計數據預估，全球半導體市場2022年總營收為5,801億美元，年增4.4%，預計2023年總營收將降至5,566億美元，年減4.1%。

至於記憶體晶片總營收，預估2022年為1,344億美元，年減12.6%，2023年則持續負成長，年減17%。

KERI表示，2018年至2021年間，全球半導體產業前百大企業的平均效率超過70%，但2022年下滑至67%，其中以台灣、日本半導體企業同為75%奪冠、美國則為73%、韓國65%、大陸59%。

KERI指出，韓國半導體企業在2018年時高達87%，為全球最高，並解釋此次大幅下滑是因為記憶體晶片市場微縮導致。

KERI續指，若要提高效率，韓企必須擴大研發和生產設施的投資，雖然政府實施企業稅和投資稅收減免，但還遠遠不夠。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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