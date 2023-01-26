美荷擬加碼出口管制 ASML:害怕大陸這1招

美國及荷蘭的官員據傳將於當地時間27日在華盛頓召開會議，討論對大陸的晶片技術出口管制，預計本月底前達成協議。荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）警告，美國主導的晶片技術出口管制會波及所有國家，並可能促使大陸成功開發出先進的晶片製造技術。

路透社引述消息人士透露，美荷兩國官員將在華盛頓開會討論，一旦雙方就細節達成共識，將盡快公布。參與談判的官員最關心的問題是，供應鏈只是輕微改變，便可能會引發全球晶片短缺危機。此前已有消息傳出，美日荷已就出口管制達成基本共識，但措施的力度，可能不如華府最初宣稱的那樣大。

艾司摩爾執行長溫寧克（Peter Wennink）指，大陸晶片企業必須與全球競爭對手競爭，並希望要購買別國的設備。如果買不到，這些企業將會自行開發，「這需要時間，但最終他們會達到目標」。歐美國家愈向大陸施壓，後者就愈有可能加倍努力，打造可以媲美ASML的光刻機。他認為，出口管制將造成一定程度的破壞，影響效率和創新，這會波及到所有人。

北京去年底傳出正在規劃高達人民幣兆元的晶片補助計畫，以資助國內晶片企業購買國產設備。但不久後外媒引述消息人士透露，由於疫情造成的財政壓力，上述計畫暫時喊卡。

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