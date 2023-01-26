台系夢幻隊出頭天 7檔矽智財迎爆發性噴出

矽智財全稱智慧財產權核（Semiconductor intellectual property core，簡稱IP），指的是在積體電路的可重用設計方法學中，指某一方提供的、形式為邏輯單元、晶片設計的可重用模組，技術門檻較高，競爭者相對少，故具有極高的商業價值，被市場稱為「半導體中的夢幻產業」。

矽智財族群在台股享有高本益比，加上股性活潑、股本偏低等特性，成為主力和喜愛買高價股的散戶的最愛。其營收模式主要分為三大類，一是授權模式（License）、二是委託設計（NRE）、三為一站式服務（TurnKey）；其中純矽智財公司完全只提供矽智財服務，並無生產製造成本，因此財報上的毛利率皆為100％。

矽智財的功能在於幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期，並提升晶片性能，故又被稱為晶片業的設計師；台系矽智財概念股包括智原（3035）、創意（3443）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）、愛普*（6531）、晶心科（6533）、M31（6643）等。

然而，近期在美國通膨居高不下、烏俄戰爭結束遙遙無期、中國大陸封控剛才解封、電子業去庫存等不利的經濟環境下，唯獨矽智財族群因「零庫存」優勢，且享有高本益比優勢，加上美中科技戰白熱化，IP產業在市場中更受到投資人關注。萬寶投顧分析師陳子榕表示，台股的IP股家數不少，其中有富爸爸當作靠山的創意和智原，未來潛力最被看好。

據市場調查機構Verified market research的資料顯示，矽智財所屬的HPC（高速運算）產業規模，預計2028年將達558億美元，產業複合年增率約7.31％，是成長非常穩健的行業。未來，IC設計、晶圓廠間勢必需要一個統一規格，而IP矽智財股就是賣這種「規格」的產業型態，有點類似其他產業的「模組」概念，藉由簡化製程、提供產品設計的專利憑證及原始碼，有效提降低開發難度、所需周期，並提高產品良率、降低成本，在未來更講究先進製程的情勢下，需求逐步提升。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）