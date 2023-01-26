2023最值得買個股10強 外媒3理由點名台積

半導體產業去年因庫存問題而景氣不振，不過，美國媒體《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report，下稱U.S. News）近期評選時，仍將台積電選入2023年全球10檔最值得買進的個股名單中，台積電也成為亞洲唯一上榜企業。至於台積電因何原因入選，《U.S.News》給出三大理由。

在《U.S.News》列出的今年10大值得買進個股名單中，台積電名列第9；報導指出，台積電入選的原因主要有三點，第一是因為台積電在7奈米、7奈米以下半導體占主導地位，同時，蘋果也是其最大客戶之一；第二，台積電在美國亞利桑那州布局，投資金額達400億美元；第三，股神巴菲特投資41億元買進台積電ADR股份，當時本益比僅13倍。

《U.S.News》報導進一步指出，去年通膨問題險峻，高利率和經濟衰退壟罩市場，以標普500指數來看，跌幅達19.3%，成長股與科技股雙雙重挫，隨著進到2023年，投資人有機會買進因恐懼而跌價的優質股票。

《華爾街日報》在去年12月27日的報導中提到，全球晶片過剩，半導體產業面對供需的快速轉變；另有業界人士表示，半導體產業何時能好轉，充滿不確定性。《U.S.News》報導認為，依照過往經驗看，在低迷時買進是不錯的操作，即使這對投資人本能來說是逆勢而行。

除了台積電之外，同樣榜上有名而排在台積電之前的8家公司依序為蘋果（Apple）、美國得來速咖啡連鎖企業荷蘭兄弟咖啡（Dutch Bros.）、花旗集團（Citigroup Inc.）、亞馬遜(Amazon)、迪士尼（Disney）、PayPal、依歐格資源（EOG Resource）、墨西哥太平洋機場集團（Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV）；第10名是英國的跨國酒精飲料公司帝亞吉歐（Diageo PLC）。

（旺得富理財網 李澍）

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