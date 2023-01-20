驚奇 這工程師超狂巨作曝光 不輸一台EUV

跪了！ASML工程師「2.5萬片超狂巨作」曝光 不輸一台EUV

全球半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）一台先進極紫外光（EUV）機台，需要逾10萬個零件，不難想像研發全世界最精密設備的工程師有多厲害，而把天賦才華發揮在個人興趣上更是了得。艾司摩爾日前在推特PO出一位工程師用2.5萬片樂高拼出荷蘭夢幻總部，從構思到完成花了2年半時間，維妙維肖的作品令人驚嘆，不愧是打造EUV的ASML工程師，實在讓人佩服。

艾司摩爾工程師倫森（Rick Lenssen） 花了1年半時間，設計荷蘭總部藍圖，再用1年時間將2.5萬片樂高積木固定，各項細節栩栩如生，有色彩繽紛的花園，好幾座比鄰接連的廠房，還有巨型獵鷹和大白鴿站在辦公高樓俯視園區，迷你版的夢幻總部令人超驚豔。

圖/摘自網路推特影片

艾司摩爾總部位坐落在荷蘭費爾德霍（Veldhoven），倫森表示，他很喜歡當地城市的風貌，在散戶時突然得到靈感，所以將他最喜愛的樂高積木拚出一座夢幻園區。

工程師拼出2.5萬片樂高作品的堅持和毅力，不輸打造一台EUV。事實上，據ASML之前公布資料顯示，每台EUV微影設備有超過10萬個零件，加上3千條電線、4萬個螺栓和2公里長的軟管零組件所組成，機台總長度逾10公尺，高度達2層樓，重量約180公噸，運送需要40個貨櫃、20輛卡車和3台貨機才能完成。

（中時新聞網 吳美觀）