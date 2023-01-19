去年賺逾3股本 瑞昱:PC市場最慢這時回神

網通晶片大廠瑞昱（2379）19日召開法人說明會，去年下半年雖然受到半導體生產鏈庫存調整影響，導致第四季營收及獲利明顯下滑，但去年全年營收1,117.90億元創下新高，歸屬母公司稅後純益162.04億元為歷史次高，每股純益31.62元，年度獲利賺逾三個股本。瑞昱副總經理黃依瑋表示，預期PC市場最慢第二季觸底回升。

瑞昱去年第四季受到消費性電子需求疲弱、生產鏈進行庫存去化等影響，季度合併營收季減26.9％達271.62億元，較前年同期減少20.5％，平均毛利率季減4.4個百分點達43.7％，較前年同期減少9.2個百分點，單季淨利季減49.3％達21.34億元，與前年同期相較減少53.7％，每股純益4.16元。

黃依瑋表示，瑞昱去年第四季毛利率下滑，主要是受到產品組合變動、成本增加、認列呆滯庫存等影響，但瑞昱看好庫存品有機會在今年售出，長期毛利率會優於疫情之前水準。至於瑞昱去年第四季庫存周轉天數達204天，較第三季137天大幅增加，黃依瑋指出，經評估庫存均為有效庫存，計畫庫存去化在上半年會回復到正常水準。

瑞昱公告去年合併營收1,117.90億元創下新高，較前年成長6.0％，全年毛利率年減1.5個百分點達48.9％，營業利益率年減2.3個百分點達14.1％，全年淨利162.04億元，較前年減少3.8％，為年度獲利歷史次高，每股純益31.62元。

對於今年第一季展望，黃依瑋表示，由於全球通膨等總體經濟變動，導致終端市場需求疲弱，生產鏈庫存調整持續進行，至於大陸雖然已解除疫情封控但仍有變數，加上第一季工作天數較少，所以對季度營運謹慎保守看待。

黃依瑋表示，預估第一季營收將會是本波周期修正的低點，有些需求會在農曆年後回升，第二季預期會比第一季好，下半年預期會比上半年好，且下半年有機會看到需求端出現報復性反轉，營運將回到正常季節性表現。總體來看，雖然近期營運面臨短期逆風，瑞昱仍力拚2023年營收不比2022年差。

對於PC市況展望，黃依瑋表示，去年整體PC市場出貨量約達2.92億台，較前年衰退16.5％，特別是去年第四季衰退最明顯，季度出貨量年減率高達29％。今年第一季PC出貨量預期會進一步下滑，但根據客戶端反饋指出，2023年PC市場出貨量將呈現溫和減少約5％幅度，代表PC市場下半年將優於上半年，最慢有機會在第二季看到觸底反彈。

黃依瑋表示，今年瑞昱主要成長動能和去年相去不遠，仍力拚營收成長，主要動能來自WiFi、乙太網路、PON的規格升級，同時看好車用乙太網路、交換器的成長將明顯大於整體平均。至於消費性產品方面，看好藍牙電視等擴增新應用。

有關WiFi無線網路部份，黃依瑋表示，去年第四季WiFi市場出現明顯下滑，第一季仍面臨過高庫存及工作天數減少問題，但預估第一季底或第二季初可望看到反彈。瑞昱去年WiFi 6占整體WiFi營收20％，預估今年占比將出現倍增，WiFi 7預計在等到2024年才會加入產品陣容，至於WiFi 6E應該會屬於過渡產品。若觀察WiFi 6在各產品線滲透率，去年PC應用約達50～60％、路由器應用約達40～50％，今年來看兩大應用領域滲透率都會再上升10％。

延伸閱讀

不輸長榮 瑞昱超狂年終 2年年資領210萬

瑞昱 營運淡到明年上半