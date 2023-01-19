這職業工作不到2年 爽領年終210萬元！

年關將屆，各公司的年終獎金紛紛開獎，過往科技業、金融業就以豐厚的年終、獎金成為討論焦點，近期有位工程師在網友上分享自己領到的獎金，年資4年拿到約100萬獎金，沒想到留言意外釣出一名「新人大物」年資雖僅有1.8年，但領到210萬高額獎金，羨煞眾人。

原Po在Dcard上發文發文表示，在公司4年這次領到約100萬，是去年同期的1.1倍，原Po透露，雖然這筆獎金比去年10月的分紅還低，但還算可以接受，文章引起網友們熱烈討論。

許多工程師也紛紛留言自己的獎金（年終）年資與所屬部門，其中年資不到2年的工程師領到210萬、年資2.3年領到210萬及2.5年領到250萬的案例，更受到廣大網友們矚目。

不少人紛紛留言表示，「螃蟹不愧是低調二哥」、「光一半的分紅就屌打我年薪」、「一包抵一年」、「除非是新人，沒有300萬，真的自己要檢討」、「跪求內推，嗚嗚」、「竹北房價回不去了吧」、「工作一年直接買一棟房子。」

此外，有網友推估，這只是部分獎金，一整年領下來，年薪可能輕鬆破千萬，「隨便算年薪都超過500萬」、「獎金+薪水，年薪直接破千萬」、「一次領250萬，年薪破千了吧」、「沒有年薪500拜託不要說你在竹科。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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