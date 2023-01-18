富致科技砸5億 新北產業園區擴廠

投資臺灣事務所18日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添4家中小企業擴大投資，包括富致科技、楓荃公司、全盈塑膠實業及在地良品農業科技。

目前「中小企業加速投資行動方案」已通過873家中小企業投資約4,026億元，帶來33,044個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動1,310家企業投資約1兆9,259億元，預估創造14萬2,397個本國就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。

富致科技為保護元件設計及製造廠，並以「Fuzetec」品牌行銷全球五十餘國，取得多項國際專利及認證，並在車用電子方面有突破性發展。由於現有產能不敷近年市場成長所需，公司將斥資逾5億元在新北市新北產業園區興建廠房，增設智慧化生產線，並導入5大內部管理智能化系統，可即時掌控作業流程，提升公司競爭力。此外，公司亦強化節能減碳之投資，屋頂將增設太陽能發電設施，可有效減少碳排量。預期投資完成後，可為國內增加35個就業機會。

楓荃股份有限公司主要業務為塑膠瓶身油墨印刷及各式化妝塑膠瓶代工製造，有各式塑膠真空瓶、霜瓶、化妝瓶、慕斯瓶及乳液瓶等，供應給如資生堂、倩碧、H2O及AVEDA等國際級品牌商。由於公司在特殊壓頭之技術為業界首屈一指，且經年累積實力，已陸續打入業界重要供應鏈。為因應公司成長需求，計劃招募本國員工7名，投入逾4億元在臺中烏日新建廠房，導入智慧化產線及高階生產管理系統，有效控管物料及配送進程。此外，公司持續致力於降低碳排量，新廠朝綠建築規劃，屋頂預計設置太陽能發電系統，生產端提高運用再生原料比例，以達到永續發展及營運效益之目標。

全盈塑膠實業專業於PET硬質膠片製造，可應用於一般食品、電子產品、印刷等包裝用途。為提升公司競爭力，並配合國家節能減碳政策，公司將擴大招募本國員工6人，投資逾1億元在臺中大肚興建新廠，將原有設備提升為智慧化產線。除廠房屋頂設有太陽光電系統外，並分階段投入節能減碳設備，將建置熱能回收再生系統、節電照明、節水器及降低排風設備之電力耗能。在產品端方面，公司計劃研發環保材料，並由客戶端或俱備合格環保回收公司(工廠)，回收廢包材再生利用，且未來將申請RCS再循環聲明標準認證，期望透過投資循環經濟達到減廢效益。

在地良品農業科技專注於農產品加工及冷藏銷售事業，主要供應食材有玉米、根莖類、青花菜及其他農產品等。銷售通路涵蓋超市賣場、傳統市場、學校及加工外銷。由於消費者飲食習慣改變，偏好易煮及長期保存之食材，為因應市場需求，公司將招募本國員工26名，計劃投入逾4億元，在雲林虎尾新建冷凍加工及物流廠、現代化烘乾處理廠，同時增設智慧化產線。公司亦逐步落實節能減碳，新廠將設置太陽能光電系統，冷鏈倉儲物流系統採用最新節能設備，邁向永續現代化農業。

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