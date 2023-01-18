NCC要求2電信 現有頻率投600億資本支出

NCC核准兩宗電信合併案後，也同時要求存續公司包括新台灣大、新遠傳電信需在4G涵蓋部份，在116年達到99%及5G達到98%覆蓋，偏遠地區達到95%，未來五年內並要求業者持績投入資金建設4G及5G基礎建設，合併後取得更多頻率，要在現有頻率投入600億元資本支出。

新台灣大及新遠傳電信超頻部份，必須在113年6月30日前限期處理，包括三種方式，自主繳回超頻、轉讓予非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係之他電信事業，以及與非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係之他電信事業交換等三種方式。

頻率合併後有超頻情況，跟數位部取得核發文件就可申請網路及營運變更，至於合併案涉及法人變更只需備查。

另外要求對台灣之星及亞太電信合計476萬用戶契約及權益予以保障。合併基準日後提供至少五年對低收入戶給予五年優惠資費方案，對一般用戶提供多元資費。

促進市場競爭部份，五家變三家之後，為促進市場競爭，要求業者要有「三應」及「三不」，包括應辦理合併基準日，批發及計價方案要多元化，或其它可能計價方式要讓MVNO業者採用，不能給小業者穿小鞋，「三不」為不得有不合理與無正當理由流量管理差別待遇，不得限制語音轉售服務。

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